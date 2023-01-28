俄國5名男子逃離徵兵 無法申請難民被迫住南韓機場數月

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）住在機場中的生活你能想像嗎？數名俄羅斯男子為逃離俄烏戰爭下國家的徵兵政策，到南韓盼能申請難民身份，不料卻被當局拒絕，因此只能在仁川機場中生活，一天僅能吃一餐，就這樣度過了數個月。

CNN報導，去年9月俄羅斯下達動員令，下令徵召30萬預備役人員，準備併吞烏克蘭領土，導致大量年輕男子逃離國內，當時就有5名俄國國民分別於10月和11月入境到南韓，準備申請難民身份生活，卻被韓國司法部拒絕，他們因此對裁決作出上訴，在等待案子處理的期間他們被要求待在機場，不能出境。

報導指出，他們聘請的律師表示，「他們每天只吃一頓飯，也就是午餐。」「其餘時間他們只能吃麵包和飲料。」他也補充說，這些難民可以淋浴，但是衣服都要手洗，且不能離開離境區和免稅區。

律師說，他們能獲得的醫療服務非常有限，心理健康方面的支持更是不用說，即使考量到他們的處境，心靈支持非常重要，卻沒有人提供服務。

據報導，南韓司法部主張「不值得評估」（not being worthy of evaluation）作為拒絕難民身份申請的理由，也就是說南韓政府認為拒絕國家的徵兵不能成為他國的難民。

律師表示，考量到俄羅斯對烏克蘭的入侵是受到國際法譴責的，這些俄國人拒絕在俄羅斯軍隊服役「應被視為政治原因」。人權組織也呼籲韓國政府接受這些人作為難民。

俄羅斯去年9月宣布部分動員，只要是無犯罪記錄的60歲以下男子都符合徵兵資格，政策發布後第一週引發20萬人離開俄羅斯，當時一名準備前往白俄羅斯避難的俄國人對CNN說「我不支持正在發生的事情，所以我決定馬上離開。」「這個感覺很糟糕，因為我的很多朋友、很多人不支持戰爭，他們感受到威脅，卻沒有民主的方式來真正阻止這一切，甚至無法宣布抗議。」