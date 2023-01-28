美議員支持新任眾院議長訪台灣　積極提升華府對台灣議題意識

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）近日表態支持新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台計畫。

美國第118屆國會1月3日正式開議，共和黨睽違4年重掌眾議院，帝芬尼去年11月期中選舉高票獲得連任，他接受中央社專訪，談及去年8月裴洛西訪台引起中國強烈不滿，他表示還是支持下一屆議長訪問台灣，「我們議長或任何議員應該要能隨時訪問台灣。」帝芬尼說，「如果惡霸要在旁邊生氣跺腳，就隨他們去吧！」

帝芬尼4年前擔任威斯康辛州參議員期間曾造訪台灣，他回憶，那趟訪問讓他意識到台灣與中國間的顯著差異，也感受到台灣人民對中共的恐懼；因此他2020年5月當選聯邦眾議員後，積極在國會為台灣主權發聲，呼籲終結過時「一中政策」、美台復交等。

帝芬尼2021年也成功把「禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何將台灣畫成中國一部分地圖」的條文納入2022財政年度支出法，法案獲國會兩院通過，並在總統拜登（Joe Biden）去年3月簽署後正式成為美國法律。

帝芬尼說，美國21世紀最重要的地緣政治議題就是中國，而台灣處於中間，這正是為什麼他雖然只造訪過台灣一次，仍積極提升華府對台灣議題的意識。

帝芬尼強調，像是台灣那些選擇民主與和平的國家，值得受到獎勵，也值得當美國的朋友、受到美國保護。