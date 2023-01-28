悚！裴洛西夫家中遇襲畫面曝 警方面前直接把人敲昏

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）裴洛西丈夫去年10月於家中遭歹徒襲擊，美國27日警方公布攻堅畫面，43歲的歹徒當時正持鐵鎚，一度與被害人僵持不下，最後趁空檔在警方的面前直接朝被害人頭部敲下，導致對方昏迷倒地不起，多處嚴重受傷。

美國前任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）去年10月於加州舊金山住處被一名43歲男子德帕佩（David Depape）持鐵鎚攻擊，對方稱是因政治因素犯案，當時不但引起政界高度關注，裴洛西也因此表示這會影響她對政治未來的決定，時隔多月，警方終於公布當時攻堅作案現場及犯嫌攻擊保羅的畫面。

綜合媒體報導，嫌犯德帕佩於夜間砸碎裴洛西住處玻璃，潛入她與丈夫保羅的住處，被保羅發現並報警後，警方立即趕到現場並直接與德帕佩交談。根據畫面，可以看到德帕佩當時正持鐵鎚與保羅拉扯，雙方僵持一陣子後，德帕佩趁空檔掙脫保羅的手，直接在警方面前舉高鐵槌往保羅頭上敲下，並攻擊了他的手臂與其他地方，導致保羅直接昏了過去。

保羅倒地後，德帕佩立即被警方壓制並被逮補。保羅送醫檢查出顱骨、右臂和手部，都因嚴重受傷而需要開刀。而後，德帕佩被聯邦政府依照綁架未遂和毆打罪等名起訴，但他對謀殺未遂、使用致命武器襲擊、入室竊盜、虐待老人、非法監禁和威脅公職人員的指控拒不認罪。

動機部分，德帕佩稱是要對裴洛西的「公務表現」進行報復，要她為所屬民主黨的「謊言」負責，顯示犯案動機涉及政治因素。而裴洛西當時正為眾院民主黨人助選，事發時並不在舊金山。事後，她說此事件的發生恐會影響她對政治未來的決定。

德帕佩於去年底舉行預審聆訊，被認定未來的攻擊對象包含好萊塢男星湯姆漢克斯（Tom Hanks）、加州州長、美國總統拜登之子杭特（Hunter Biden）等。

嫌犯德帕佩當時正持鐵鎚與被害人保羅拉扯，雙方僵持一陣子後，德帕佩趁空檔掙脫保羅的手。（圖/截圖自路透社影片）

保羅被襲擊後當場昏了過去，倒地不起。（圖/截圖自路透社影片）