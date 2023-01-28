台灣誠品畫廊VIP室驚見滿滿愛心　開春首檔展覽「信物」台日藝術家聯展

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)誠品畫廊策畫2023年第一檔展覽「信物」，自即日起至2月4日展出日本藝術家金氏徹平、台灣龔寶稜和陳柏叡平面及裝置。

「信物」展出金氏徹平的7件立體作品，龔寶稜的8件油畫及多件空間裝置，以及陳柏叡在誠品畫廊貴賓室現地創作一件作品《沒有愛了》。

金氏徹平（1978）畢業於京都市立藝術大學雕塑研究所，擅長透過拼貼的手法，將蒐集到的馬鈴薯、塑膠瓶、公仔等日常物品加以分解，再與其他媒材結合，讓人們原本熟悉的物件產生陌生的奇異感。這次展出「白色釋出」系列當中，他利用台啤的黃籃子、水桶等台灣在地物件連接在一起，再淋下白色樹脂呈現凝結的狀態；此外，他在「遊戲、舞與結構」系列則實驗將雕塑三維空間的視覺狀態延伸至平面作品，反之則是將平面畫面的元素抽離，變成具有三維空間感之作，在平面與立體之間模稜兩可的界線探索，是這系列的發展主軸。

龔寶稜畢業於國立臺北藝術大學美術系、倫敦皇家藝術學院，曾獲2019臺北美術獎優選、2022臺南新藝獎。這次展出2017年至2022年間的創作，她以抽象繪畫為起點，進一步思考畫布本身的物質性，如：在《＋》、《Unclear》等作品探索畫布和壓克力顏料、紙膠帶和邊界之間的關係；之後，她將目光轉向從現成物當中找尋有「繪畫感」的特性，2020年發表的「從0到0」，是她第一次以現成物創作的系列作品，以英國常見的塑膠通風口為材料基底，從它作為連結建築內、外的通道特性，賦予可能的空間想像。

除了塑膠製品，五金工具、金屬零件，也都是龔寶稜拼組、玩轉物件的靈感來源，如：作品《易開蓋》是在軟墊上安裝一個瓶蓋頭；《Driver II》是將腳踏車零件與掃地機的配件加以組合等，透過改裝、變造的過程，讓熟悉、平凡的生活物件也能變身成為藝術品。

陳柏叡就讀於國立台南藝術大學造形所，這次展出空間裝置《沒有愛了》是利用油性紅色原子筆徒手畫下一顆顆的愛心，填滿畫廊貴賓室牆面。長時間重複描繪愛心的身體勞動，就像在牆上刻印般。用原子筆畫愛心不僅費時費力，也難以塗滿整顆愛心，徒留不盡完美的手工痕跡，而當經歷一段漫長的原子筆與牆壁不斷摩擦、枯燥耗時的畫愛心動作之後，是否只留下「沒有愛了」的枯竭狀態？

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