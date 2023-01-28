台灣1/28新增27,444例新冠肺炎確診、20死

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內27,444例COVID-19確定病例，分別為27,159例本土個案及285例境外移入；另確診個案中新增20例死亡。



指揮中心表示，今日新增之27,159例本土病例，為11,719例男性、15,423例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,228例)，高雄市(3,416例)，桃園市(3,275例)，臺中市(3,070例)，臺北市(2,686例)，臺南市(2,082例)，彰化縣(1,202例)，新竹縣(839例)，苗栗縣(698例)，屏東縣(620例)，新竹市(597例)，雲林縣(593例)，基隆市(535例)，宜蘭縣(533例)，南投縣(424例)，嘉義縣(406例)，花蓮縣(357例)，嘉義市(226例)，臺東縣(151例)，金門縣(130例)，澎湖縣(85例)，連江縣(6例)。



指揮中心指出，今日新增20例本土病例死亡個案，為12例男性、8例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、10例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月7日至今(2023)年1月23日，死亡日期介於今年1月15日至1月25日。



指揮中心說明，今日新增285例境外移入個案中，為131例男性、154例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月28日至今年1月27日。



指揮中心統計，截至目前國內累計21,567,752例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,110,254例排除)，其中9,455,924例確診，分別為48,105例境外移入，9,407,765例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,224例COVID-19死亡病例，其中16,204例本土，個案居住縣市分布為新北市3,135例、台北市1,758例、台中市1,736例、高雄市1,611例、台南市1,215例、桃園市1,200例、彰化縣1,055例、屏東縣635例、雲林縣526例、南投縣522例、苗栗縣455例、嘉義縣425例、宜蘭縣333例、基隆市325例、新竹縣273例、嘉義市273例、花蓮縣268例、台東縣199例、新竹市180例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。