笑歪！日本抽桌巾搞笑藝人二度空降台灣　大港開唱門票秒殺4月嗨翻高雄

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 大港開唱將於4月1日及2日高雄駁二藝術特區舉行，國際大咖將來台，門票秒殺樂迷哀號。

綜合報導， 本屆大港開唱首度採取「全實名制」，門票開賣3分鐘完售，將來台的藝人包含以人體抽桌巾聞名的日本搞笑演員Wes-P（ウエスP）、演唱「咒術迴戰」主題曲的日本樂團ALI、日本製作鬼才STUTS等；國內樂團則有將登上知名音樂節Coachella 演出的落日飛車、柯有倫也將首度參加。

Wes-P大尺度及創意抽桌巾表演曾登上英國、法國、希臘等各國達人秀，及James Cordan 主持的The Late Late Show等節目成功圈粉無數，此次將二度來台演出，不少粉絲期待破表。

Wes-P表示，「我覺得台灣人很好、很親切，還可以來台灣真的很開心，可以在台灣的觀眾面前現場演出覺得超級興奮。」並透露想嘗試滷肉飯。

另外，台灣樂團演出陣容包含閃靈樂團、落日飛車、隨性Random、柯有倫、1976、鄭宜農、康士坦的變化球、大象體操、閃閃閃閃、昆蟲白、饒舌新秀wannasleep、潤少 ft.全台最辣專業舞團 XL Army、SoulFa靈魂沙發、芒果醬、2022金音獎最佳搖滾歌曲得主當代電影大師等。