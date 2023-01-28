賴清德初七台南參香 支持者拱選總統喊「更上層樓」賴鞠躬微笑

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）今（28）日大年初七，副總統賴清德到台南參香並發放福袋，在台南市長黃偉哲及同黨立委王定宇、陳亭妃等人陪同下首站來到台灣首廟天壇「天公廟」，廟方董事長徐國潤親迎並期許賴清德「更上層樓」，賴清德以鞠躬微笑回應。

賴清德上午7點半抵達天壇天公廟，一行人先在殿內對玉皇上帝進行參拜，參拜結束後則在廟外致詞、發福袋。董事長徐國潤致詞時表示，賴清德求學、戀愛、發展都在台南，和台南關係緊密，他希望台南將來這裡可以再出總統，祝福賴副總統「更上層樓」，現場支持者聞訊歡呼聲不斷，突顯人氣，賴清德馬上回以鞠躬微笑。

賴清德致詞時表示，今天主要是來向玉皇上帝拜年，並祈求上天保佑台灣國泰民安，疫情早日結束讓人民過正常生活，繁榮發展大家平安賺大錢。

賴清德說，今天來訪的另一個重要行程就是發送蔡英文總統和他聯名印製的「一元福袋」給台南鄉親給大家祝福。他幽默指出，福袋要放在財位，若放不對位置，效果可能就不好。

賴清德指出，今年是兔年，是吉祥的動物，所以儘管國際機構不看好今年景氣，他還是對今年充滿希望，「只要大家共同努力，就能渡過各種難關」。他也說，尤其在十二生肖中，兔子繁衍能力算強，意謂今年要求子抱孫有很好的機會，他也祈求玉皇大帝讓每個家庭「多子多孫多福氣」。