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賴清德初七台南參香 支持者拱選總統喊「更上層樓」賴鞠躬微笑

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/28 11:14
台灣副總統賴清德在台南市長黃偉哲及同黨立委陪同下參香並發放福袋（翻攝台灣首廟天壇「天公廟」官方臉書粉絲頁）。

台灣副總統賴清德在台南市長黃偉哲及同黨立委陪同下參香並發放福袋（翻攝台灣首廟天壇「天公廟」官方臉書粉絲頁）。

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）今（28）日大年初七，副總統賴清德到台南參香並發放福袋，在台南市長黃偉哲及同黨立委王定宇、陳亭妃等人陪同下首站來到台灣首廟天壇「天公廟」，廟方董事長徐國潤親迎並期許賴清德「更上層樓」，賴清德以鞠躬微笑回應。

賴清德上午7點半抵達天壇天公廟，一行人先在殿內對玉皇上帝進行參拜，參拜結束後則在廟外致詞、發福袋。董事長徐國潤致詞時表示，賴清德求學、戀愛、發展都在台南，和台南關係緊密，他希望台南將來這裡可以再出總統，祝福賴副總統「更上層樓」，現場支持者聞訊歡呼聲不斷，突顯人氣，賴清德馬上回以鞠躬微笑。

賴清德致詞時表示，今天主要是來向玉皇上帝拜年，並祈求上天保佑台灣國泰民安，疫情早日結束讓人民過正常生活，繁榮發展大家平安賺大錢。

賴清德說，今天來訪的另一個重要行程就是發送蔡英文總統和他聯名印製的「一元福袋」給台南鄉親給大家祝福。他幽默指出，福袋要放在財位，若放不對位置，效果可能就不好。

賴清德指出，今年是兔年，是吉祥的動物，所以儘管國際機構不看好今年景氣，他還是對今年充滿希望，「只要大家共同努力，就能渡過各種難關」。他也說，尤其在十二生肖中，兔子繁衍能力算強，意謂今年要求子抱孫有很好的機會，他也祈求玉皇大帝讓每個家庭「多子多孫多福氣」。
賴清德

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