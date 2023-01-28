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【火鍋控注意】台灣最熱搜火鍋店竟是這間　前10名排行榜揭曉晚餐就決定是它了！

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/28 09:59
王品集團旗下火鍋品牌「青花驕」入列全台最熱搜的火鍋店前 10 名。（圖／「湯姆仕吃喝玩樂最重要」部落格提供）

王品集團旗下火鍋品牌「青花驕」入列全台最熱搜的火鍋店前 10 名。（圖／「湯姆仕吃喝玩樂最重要」部落格提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣部落格痞客邦公布2022年網友熱搜前10名火鍋店。

網站統計去年新增的38 萬篇美食文章，其中火鍋相關文章為 5,920 篇。歸納台灣民眾最常搜尋的料理類型，第一名是火鍋，其後是燒肉、日本料理、吃到飽、迴轉壽司。

調查顯示，2022年全台最熱搜的火鍋店前 10 名，第一名為主打大份量肉盤的連鎖品牌「肉多多」，相關文章瀏覽量超過 200 萬，接著依序為築間幸福鍋物、狂一鍋、海底撈、追樂、青花驕、兩餐、大漠紅、和牛涮、新馬辣。

台北市的火鍋搜尋量最高，其次為台中市、桃園市、高雄市、台南市；以類型區分，則是吃到飽火鍋、麻辣鍋、平價小火鍋最受台灣民眾喜愛。

痞客邦觀察，台灣火鍋市場競爭激烈，當業者推出新店型、優惠活動、視覺吸睛的餐飲時，較容易吸引美食部落客、網友回訪或者拍照分享，進而帶動網路討論熱度。

熱度排名第 1 的連鎖品牌「肉多多」在 2022 年曾推出「加 1 元多 1 件」等防疫外帶優惠。熱搜第 2 名的築間幸福鍋物 2022 年推出火、烤兩吃的新店型，陸續在基隆、新北、台中開幕。熱搜第 8 名的「大漠紅頂級蒙古鍋」的「瀑布起司牛奶鍋」是將大塊的荷蘭豪達起司炙燒後，再整片現刨進鍋中，堪稱浮誇系鍋物。

全台熱搜火鍋品牌 Top 200 排行榜之中，百元價位的小火鍋品牌以「五鮮級」、「六扇門」熱度名列前茅。兩家業者都是無限量供應白飯、冰品、飲料，部落客大多評價划算吃得飽、高 CP 值。平價火鍋「五鮮級」主打特熬湯頭，肉品為現點現切，想要爽快大口吃肉，也有日本 A5 和牛、17 盎司各式肉品可選擇。
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更新時間 : 2023-01-28 12:50 GMT+08:00

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