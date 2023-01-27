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日本5月後將改變新冠肺炎級別 降至與季節性流感同等級

新冠肺炎降級政策是否能幫助到經濟，或反而造成醫療體系崩潰？

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/01/27 20:12
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）全球邁入後疫情時代，日本政府也正式決定，將在黃金周假期後的5月8日調降新冠肺炎的法律定位，從現行的「第2類」改至跟季節性流感等常見傳染性疾病相同的「第5類」。

綜合媒體報導，日本首相岸田文雄27日表示，預定於5月黃金週長假之後的5月8日起，將新冠肺炎在日本《感染症法》上的定位調降，原先新冠病毒與肺結核和嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）一起屬於第2類，未來將改為第5類傳染病，跟季節性流感等常見傳染病同等級。

共同社報導，由專家組成的厚生勞動省感染症小組會今上午開會後，同意了將新冠肺炎定為「第5類」的計畫。法廣東京特約記者楚良一表示，一旦新冠肺炎降級至「第5類」，國家就會取消住院建議和出勤限制，不再要求感染者避免外出。

楚良一說，本來岸田是反對將新冠降級的。2022年4月22日的參議院會議上，當在野黨向岸田提議，應該將新冠感染降至 「5類」，與季節性流感同級時，岸田回應「就當前情況，降至5類不現實」。

不過現在日本政策大轉彎，除了是順應民意，也是為減少開支。楚良一認為，日本為對應嚴重的少子化和地緣性的軍事威脅，需要增加國防開支和兒童預算，而現在新型冠狀病毒對策上已投入了超過100萬億日元的開支，岸田政府認為需要遏制這筆經費的繼續大量投入。

共同社報導指出，新冠肺炎降級會為日本的社會與經濟活動正常化鋪平道路，可能讓非居民無須PCR檢測或隔離即可入境。陽性者也不用自我隔離7天，密切接觸者亦毋需自我隔離5天。

對此，楚良一認為，如果取消現在新冠病人只能去指定的醫療機構和發燒門診去接受診療的規定，恐造成缺少傳染病預防設施和醫護經驗的普通醫院的醫護人員大量感染，其他疾病的醫療服務也會人手不足，甚至造成醫療崩潰。
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