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新內閣財政部長由莊翠雲就任 文化部長李永得轉任政委

這次名單中出現3位女性首長，這是繼昨天已確定的經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲之外，再度增加3位女性閣員

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By 政治組, 台灣英文新聞
2023/01/27 19:17
準閣揆陳建仁內閣團隊名單陸續出爐，財政部長由莊翠雲（圖）擔任。（圖／中央社）

準閣揆陳建仁內閣團隊名單陸續出爐，財政部長由莊翠雲（圖）擔任。（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）準閣揆陳建仁組閣名單陸續曝光，除了行政院三長及政務委員已定案，27日再公布文化部長李永得改任政務委員，財政部長由莊翠雲就任。

綜合媒體報導，陳建仁今（27日）下午繼續約詢閣員人選，確認留任人選為秘書長李孟諺、政務委員林萬億、張景森、吳澤成（兼公共工程委員會主委）、鄧振中、羅秉成、龔明鑫（兼國發會主委）、黃致達、吳政忠（兼國科會主委）、政務副秘書長何佩珊，另外文化部長李永得轉任政委。

財政部長方面，陳建仁考慮新閣必須以最快速度上手，必須熟稔相關業務，並認為莊翠雲在財政部歷經多年歷練，國有財產局主秘、副局長、國有財產署署長，現為財政部政次，可以駕輕就熟。

聯合報指出，莊翠雲是財政部史上第三位女部長，也是第一位出身國有財產業務的財長。財政部第一位女財長是郭婉容，第二位女財長是馬政府第二任期時，由郭婉容的女兒劉憶如擔任。此外，過去財長的背景多以金融、財稅為主，莊翠雲將是首位具國產背景的財長。

這次名單中出現3位女性首長，這是繼昨天已確定的經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲之外，再度增加3位女性閣員，包含財政部長由政次莊翠雲接任、僑務委員會委員長由副委員長徐佳青擔任、行政院原子能委員會主任委員則由副主委張靜文接手。

中央社報導，黨政人士說，此次內閣特色之一就是女性閣員比例增加；另外，政務次長部分，陳建仁將與部長們共同討論，預計30日下午定案，新閣團隊將在1月31日上任。
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