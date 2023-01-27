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一路冷到下週！寒流影響北部10度以下 中海拔以上有望飄小雪

氣象局預測1/27晚至1/28晨將出現各地最低溫，北部、東北部約6-8度，中部、花蓮、台南、高雄、金門7-10度，屏東、台東、澎湖10-12度，馬祖預測低溫約4-6度。

By 生活組, 台灣英文新聞
2023/01/27 18:08
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）冷冷冷！氣象局指出這幾天的冷天氣將一路延至下週，週末受到新一波冷高壓和另一小股冷空氣影響，中海拔以上甚至有望飄小雪。到下週一開始寒流才減弱，不過清晨還是很冷，日夜溫差變大，各地多雲到晴。

根據中央氣象局，初六（27日）至初八（29日），再一次寒流影響，天氣由飄雨後轉乾，因此收假天氣是乾冷的。氣象局提醒，寒流影響之下，週五晚上溫度開始直直落，陸續低溫出現，且時間長、冷，呼籲民眾要注意保暖。

氣象局指出，28日乾冷空氣南下，桃園以南多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部偶有些雨但不多，29日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部零星雨。下週一、下週二開始寒流減弱，每天慢慢回溫，清晨還是很冷，日夜溫差變大。

總結來說，氣象局預測1/27晚至1/28晨將出現各地最低溫，北部、東北部約6-8度，中部、花蓮、台南、高雄、金門7-10度，屏東、台東、澎湖10-12度，馬祖預測低溫約4-6度。

交通部中央氣象局長鄭明典今（27日）表示，受到新一波冷高壓和另一小股冷空氣影響，迎鋒面中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪。今年農曆春節受寒流來襲影響，拉拉山24日下冰霰和下雪情形交錯，南橫公路25日清晨向陽山區也降下冰霰，持續1小時。

至於降雨，氣象局預報員張承傳說，明（28日）除北海岸、基隆山區及花東沿岸等局部區域仍將有30至40％降雨機率，其他地區雨勢都會減弱。
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中央氣象局
天氣
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