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經過這路段要小心！台北市10大取締酒駕路段 第一名連2年居冠

民權西路、林森北路蟬連第一、第二名，是因這些路段附近有餐廳、酒店、KTV等飲酒店較多，常有警方所設臨檢點，以及警方機動攔檢較多，不少路段重覆上榜。

By 社會組, 台灣英文新聞
2023/01/27 17:30
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）北市警局公布111年取締酒駕違規案件，數量較前一年增加1062件，而前10大取締酒駕路段，第一名為民權西路，這是該路段連續第2年居冠，林森北路也蟬連第二名，主因是周邊飲酒店多，臨檢點、機動攔檢也多。　

根據北市警局，統計數據指出，111年年取締酒駕違規計4484件，比110年取締的3422件還多，北市交大執法組長黃孝勳說，主因是110年因新冠肺炎國內疫情嚴峻，政府頒布三級警戒，使得酒駕大減，而去年開始疫情趨緩，出現報復性出遊、消費，人民生活逐漸回歸正常，酒駕取締件數也隨之增加。

北市警局也公布前10大取締酒駕路段，111年1月至10月的排名分別是

1. 民權西路

2. 林森北路

3. 環河南路三段

4. 重慶北路四段

5. 新生北路一段

6. 長安東路一段

7. 萬大路

8. 辛亥路二段

9. 承德路一段

10. 重慶北路三段

另統計當年酒後駕車交通事故，計發生269件、死亡6人、受傷233人。110年前10大取締酒駕路段的排序則為民權西路、林森北路、重慶北路四段、長安東路一段、中正路、萬大路、新生北路一段、松仁路、環河北路三段、市民大道一段。

交大指出，民權西路、林森北路蟬連第一、第二名，是因這些路段附近有餐廳、酒店、KTV等飲酒店較多，常有警方所設臨檢點，以及警方機動攔檢較多，不少路段重覆上榜。

執法組長黃孝勳說，為防治酒駕，北市警採取三階段防制酒駕作為，分別是事前宣導、事中執法、事後溯源，透過事前宣導「酒後不開車，翌日宿醉不上路」觀念，提高民眾切勿酒駕認知，減少違規行為；事中強力執法，針對酒駕易發生路段及酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，強化執法強度及密度

另外，事後針對酒駕致人死傷交通事故，則是向上溯源，追查提供飲酒之場所業者有無善盡防制酒駕責任，是否有勸阻或提供代駕服務，並運用第三方警政，督促提供飲酒業者應盡社會責任，協助代客叫車、代客駕駛服務。
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民權西路
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