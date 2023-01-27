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蕭美琴深受美信賴！傳繼續華府工作 不返台接任外交部長

《自由時報》指出，台美之間的溝通與對話在今年至關重大，包括半導體、產業、經貿、安全、軍事等等各領域，都有綿密的方案正在執行，蕭美琴是拜登政府與美國國會信任的對象，在這波內閣組成中無規劃返台。

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/01/27 16:16
台灣駐美代表蕭美琴。（圖/中央社）

台灣駐美代表蕭美琴。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）內閣改組名單陸續出爐，外界傳2024總統大選有「賴蕭配」一說，不過《自由時報》指出，駐美代表蕭美琴深獲美方信賴，在這波內閣組成中無規劃返台與外交部長吳釗燮對換職務，而是繼續在華府進行台美合作工作。

新內閣人事異動持續更新，多家媒體報導蕭美琴將與吳釗燮對換職位，不過根據《自由時報》，蕭美琴肩負台美諸多重要項目的合作與鞏固任務，將會繼續堅守華府，成為台灣在美國的關鍵拓展據點。

報導指出，台美之間的溝通與對話在今年至關重大，包括半導體、產業、經貿、安全、軍事等等各領域，都有綿密的方案正在執行，蕭美琴是拜登政府與美國國會信任的對象，這樣的工作組合當然要持續下去。

蕭美琴近來接連接受《美聯社》、《紐約時報》等主流媒體專訪，日前《紐約時報》更肯定蕭美琴為台美關係的貢獻，指出蕭雖然沒有正式頭銜，卻是華盛頓最有影響力外國「大使」之一。

《自由時報》指出，美國智庫「戰略與國際研究中心」中國分析學者葛來儀（Bonnie Glaser）形容，蕭美琴帶有華府圈內人的自信，消息指出，事實上，許多美國政界在與蕭美琴協調時，在價值觀念與相處經驗上，經常把蕭美琴當作是「美國人」一樣無障礙，這項特質，對於台灣要獲取美國的理解與協助，幫助很大。

至於外界猜測蕭美琴先返台擔任外交部長，後續可以成為民進黨的副總統提名人選，並在2024年行程「賴蕭配」，《自由時報》指出，副手的決定通常是今年11月左右的事情，是否會就任蔡政府也會考量政務的輕重緩急。
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