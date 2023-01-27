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小提琴練就一手神技 美國大學生穩坐魔術方塊世界冠軍

盲解一顆魔術方塊，查波只需要17秒

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/27 16:01
美國魔術方塊高手暨小提琴手查波（圖／美聯社）

美國魔術方塊高手暨小提琴手查波（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）小提琴與魔術方塊，這八竿子打不著的兩樣物品，竟能成就世界冠軍？一名美國大學生，將多年來的習琴技藝融入了復原魔術方塊的功夫，二者相輔相成，讓他成了這益智遊戲的頂尖高手。

根據美聯社，今年21歲的查波（Stanley Chapel），是在密西根大學音樂學院主修小提琴的普通大三生，但他除了在音樂界頗有造詣，竟也是魔術方塊的速解好手。

查波表示，學樂器不外乎一再重複動作、將各種元素拆解為最小單位，而此一要領，恰與魔術方塊的精髓相符。小小年紀就領略此要領的他，14歲才開始玩3X3魔術方塊，五周後就參加了首場比賽，22秒解開。

多年來習琴、練方塊不墜，時間快轉至2017年，查波已在世界魔術方塊協會（World Cube Association）巴黎世界錦標賽的4X4與5X5盲解賽事中，拿下第五名的佳績。2019年墨爾本世界錦標賽，身為高中生的他，更一舉奪得兩項賽事的冠軍。若計入布條遮眼前檢視方塊的時間，他盲解一顆魔術方塊，只需要17秒。

當然，查波確實是天賦異稟。他能記下數千種魔術方塊解謎方式，也能不看譜演奏巴哈的小提琴奏鳴曲。然而，天才猶須努力，他會花上數小時「練功」，包括多做手部伸展操，避免魔術方塊玩家常見的肌肉酸痛毛病。多年來的拉琴練習，也讓他練就了強大的動作控制（moto control）能力。

今年，查波將赴南韓比賽，是疫情後睽違兩年的冠軍保衛戰。不過，雖年紀輕輕就能在國際發光發熱，查波對未來其實頗為茫然。魔術方塊能當飯吃嗎？現實顯然很殘酷。「這項技能好像沒辦法拿來付帳單」，他笑著說道。

小提琴練就一手神技 美國大學生穩坐魔術方塊世界冠軍

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美國魔術方塊高手暨小提琴手查波（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-01-27 20:54 GMT+08:00

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