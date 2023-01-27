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1/27新增24,109例本土個案、241例境外移入 添15人死、44例中重症

By 生活組, 台灣英文新聞
2023/01/27 14:18
（圖/疾管署）

（圖/疾管署）

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內24,350例COVID-19確定病例，分別為24,109例本土個案及241例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。

指揮中心表示，今日新增之24,109例本土病例，為10,405例男性、13,693例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,910例)，桃園市(2,778例)，高雄市(2,768例)，臺中市(2,710例)，臺北市(2,425例)，臺南市(1,947例)，彰化縣(1,031例)，新竹縣(805例)，苗栗縣(643例)，屏東縣(565例)，雲林縣(521例)，新竹市(519例)，基隆市(477例)，宜蘭縣(437例)，南投縣(396例)，嘉義縣(331例)，花蓮縣(295例)，嘉義市(223例)，臺東縣(148例)，金門縣(98例)，澎湖縣(75例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增15例本土病例死亡個案，為9例男性、6例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、13例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月30日至今(2023)年1月22日，死亡日期介於今年1月16日至1月23日。

指揮中心說明，今日新增241例境外移入個案中，為125例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月27日至今年1月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,533,252例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,103,106例排除)，其中9,428,486例確診，分別為47,860例境外移入，9,380,572例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計16,204例COVID-19死亡病例，其中16,184例本土，個案居住縣市分布為新北市3,133例、臺北市1,758例、臺中市1,734例、高雄市1,607例、臺南市1,213例、桃園市1,197例、彰化縣1,052例、屏東縣635例、雲林縣526例、南投縣519例、苗栗縣455例、嘉義縣425例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市273例、新竹縣272例、花蓮縣268例、臺東縣199例、新竹市180例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

1/27新增24,109例本土個案、241例境外移入 添15人死、44例中重症

1/27新增24,109例本土個案、241例境外移入 添15人死、44例中重症

(圖/疾管署提供)

更新時間 : 2023-01-27 20:53 GMT+08:00

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