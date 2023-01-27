春節尾聲還能去哪兒？來台北動物園看非洲黑腳企鵝游泳

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著春節假期進入尾聲，台北市立動物園邀請民眾來走走，尤其是人氣居高不下的企鵝館，看看黑腳企鵝們的泳姿，同時瞭解牠們在野外生存所遇到的危機。

根據動物園，企鵝是一種不會飛行的鳥類，在水中卻能穿梭自如。黑腳企鵝游泳速度平均每小時7公里，最高可達每小時20公里，能潛入水中的時間約2分鐘。

游泳不僅能增強體魄，更是企鵝的重要生態樣貌之一，若是太少下水游泳，很容易出現腳部的相關疾病，像是趾瘤（Bumble Foot），又稱禽掌炎。為了黑腳企鵝的健康，保育員必須鼓勵牠們多下水游泳。

動物園安排了黑腳企鵝晨泳活動，一大早保育員就會請牠們到戶外活動場，可看到有的黑腳企鵝在水下游來游去速度相當快。有的在水面上洗澡、理毛，有如「大眾池」一般，十分逗趣。

此外，為了豐富化黑腳企鵝的照養環境，近期動物園替牠們安裝了新的奈米氣泡機，來提高水中含氧量，一方面也能淨化水質。有部分喜歡追求新鮮感的黑腳企鵝，還會故意來回穿過那些氣泡。

動物園指出，黑腳企鵝是唯一生活在非洲的企鵝，近年來因棲地破壞、海洋汙染、過度漁撈等因素，使黑腳企鵝野外數量急速下降，2013年被國際自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危物種。

時有所聞的「船隻漏油事件」，也對黑腳企鵝族群造成極大的影響，漂浮在海上的油汙會讓企鵝的羽毛失去防水性而失溫、無法下海覓食餓死或因為理毛時吞下油汙中毒等。

動物園盼民眾在欣賞黑腳企鵝泳姿的同時，一同支持南非海鳥保育基金會SANCCOB，守護黑腳企鵝族群。



非洲黑腳企鵝（圖／台北市立動物園）