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正式宣布台灣新閣揆陳建仁組閣 蔡英文提出四大期許

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/27 11:11
蔡英文今（27）日正式宣布新任行政院長由陳建仁擔任（圖／截自總統府直播）

蔡英文今（27）日正式宣布新任行政院長由陳建仁擔任（圖／截自總統府直播）

2023-01-27 16:11更新

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據中央社報導，黨政人士指出，行政院三長在今日下午全數定案，副院長由桃園市前市長鄭文燦出任，秘書長由李孟諺留任，行政院發言人由內政部次長陳宗彥轉任。

黨政人士說，李孟諺先前傳出因健康狀況，望能休養生息，李孟諺是內閣團隊中任期最長、又熟稔政策，且是文官體系出身，因此陳建仁花不少心思說服留任襄助新團隊。

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（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）總統府於今（27）日上午在總統府舉行記者會，正式宣布前副總統陳建仁接任行政院院長，籌組「溫暖堅韌」的新內閣團隊。

先前就不斷傳出陳建仁將接任行政院長一職，但總統府發言人表示，總統日於25日下午為第一次正式徵詢陳建仁意願，在定案後也立即告知了蘇貞昌及副總統賴清德。此次執政團隊的目標為穩定政局、開創新局，計畫在農曆年節後讓新內閣團隊就位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。

蔡英文今日在記者會中，感謝蘇貞昌在4年前最艱難的時刻扛下重擔。她說道，蘇貞昌是支持國家穩定的關鍵力量，他帶領團隊守住非洲豬瘟防線、穩住疫情、確保民生用水等。另外，在蔡英文4年來面對困難決策時，蘇貞昌是支持她的最大力量，如婚姻平權法案、開放美豬進口、兵役改革等。

蔡英文表示，她期許新的內閣團隊是溫暖、堅韌的內閣，期望陳建仁在蘇貞昌打下的基礎上，邁向後疫情時代的復甦，讓台灣下一代國民生活、基礎建設、科技發展，邁向新的階段。

另外，蔡英文也對新內閣提出了四大期許，包括「階段性盤整防疫措施」、「社會體系總檢討」、「持續提升國家基礎建設」、「持續推動六大核心關鍵產業」。

陳建仁後續將陸續公布內閣名單，包括副閣揆將由前桃園市長鄭文燦擔任，內政部長由前基隆市長林右昌，總統府秘書長由前交通部長林佳龍出任。

國安團隊部分，國安局長陳明通也已向蔡英文總統請辭，新任國安局長將由外交部次長蔡明彥接任。總統府也於昨（26）晚表示，國防部長邱國政、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三等可望留任，仍待總統拍板。
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