Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

【更新】陳明通請辭•蔡明彥接國安局長　林佳龍總統府秘書長、管碧玲掌海委會

➤現任總統府秘書長李大維則回任海基會董事長。➤3位女性閣員26日經準閣揆陳建仁徵詢後定案，立法委員管碧玲將出任海洋委員會主委，經濟部長王美花、勞動部長許銘春獲得留任。

  117
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/26 20:53
國安局長陳明通已向總統請辭，總統同意由外交部次長蔡明彥(圖) 接任其職位。蔡明彥曾擔任國防部諮詢委員、國安會副秘書長等職務。 (...

國安局長陳明通已向總統請辭，總統同意由外交部次長蔡明彥(圖) 接任其職位。蔡明彥曾擔任國防部諮詢委員、國安會副秘書長等職務。 (...

更新時間: 2023-01-26 20:53

首次發稿: 2023-01-26 19:15

延伸閱讀: 【人事異動猜一猜】鄭文燦傳任副閣揆、內政部長林右昌　蕭美琴與吳釗燮職務互換?!

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 蔡總統今天(26日) 分別約詢前交通部長林佳龍及總統府秘書長李大維後，確定由前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，現任總統府秘書長李大維則回任海基會董事長。

在此同時，國安局長陳明通已向總統請辭，表達希望沉潛休息之意，總統同意由外交部次長蔡明彥接任。

自由時報今天傍晚獨家報導稱，準閣揆陳建仁今也展開閣員的徵詢行動，今天確定3位女性閣員，立法委員管碧玲將出任海洋委員會主委，經濟部長王美花、勞動部長許銘春獲得留任。管碧玲也成為海委會成立以來的首位女性首長

中央社報導，民進黨籍立委管碧玲將出任海委會首任女主委，陸委會副主委吳美紅出任海委會副主委

【更新】陳明通請辭•蔡明彥接國安局長　林佳龍總統府秘書長、管碧玲掌海委會

圖/官方臉書

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統蔡英文今天分別約詢前交通部長林佳龍及總統府秘書長李大維後，定案將由前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，現任總統府秘書長李大維回任海基會董事長，並將在農曆年後進行交接。

張惇涵表示，總統感謝李大維戮力從公，從她執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予莫大協助，並期盼李大維回任海基會董事長後，能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

此外，總統也期盼借重林佳龍的國安及政策專長，以及其中央與地方的完整歷練，從國際事務到地方事務領域，襄助推動總統府業務及各項國政工作。

張惇涵說明，國安局長陳明通已向總統請辭，表達希望沉潛休息之意。總統決定，新任國安局長由外交部次長蔡明彥接任；蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員、國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表，具備卓越的學術成就及完整的實務歷練。

張惇涵表示，總統希望倚借蔡明彥對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，襄助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，並持續推動情報體系專業化任務，持續強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

陳明通請辭•總統府：國安局長由蔡明彥接任　管碧玲掌海委會、李大維可望回任海基會

【人事異動猜一猜】鄭文燦傳任副閣揆、內政部長林右昌　蕭美琴與吳釗燮職務互換?!
陳明通
請辭
國安局長
蔡明彥
林佳龍
李大維
管碧玲

相關新聞

【人事異動猜一猜】鄭文燦傳任副閣揆、內政部長林右昌　蕭美琴與吳釗燮職務互換?!
【人事異動猜一猜】鄭文燦傳任副閣揆、內政部長林右昌　蕭美琴與吳釗燮職務互換?!
2023/01/26 18:05
新年度預算底定 台灣行政院長蘇貞昌再請辭、農曆年期間調整內閣
新年度預算底定 台灣行政院長蘇貞昌再請辭、農曆年期間調整內閣
2023/01/19 18:10
陳明通力挺林智堅 余正煌律師：以公害私、有違國安局長重任
陳明通力挺林智堅 余正煌律師：以公害私、有違國安局長重任
2023/01/13 11:21
台灣立委高嘉瑜：談內閣改組非直指陳明通　公開致歉恩師
台灣立委高嘉瑜：談內閣改組非直指陳明通　公開致歉恩師
2022/12/07 09:48
【台灣內閣異動ing】徐國勇因健康請辭•未列席立院內委會　交通部長王國材傳轉任國營事業
【台灣內閣異動ing】徐國勇因健康請辭•未列席立院內委會　交通部長王國材傳轉任國營事業
2022/12/05 10:24

更新時間 : 2023-01-27 03:19 GMT+08:00

最受歡迎

111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
更新【台灣低溫特報】桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪
更新【台灣低溫特報】桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪
【人事異動猜一猜】鄭文燦傳任副閣揆、內政部長林右昌　蕭美琴與吳釗燮職務互換?!
【人事異動猜一猜】鄭文燦傳任副閣揆、內政部長林右昌　蕭美琴與吳釗燮職務互換?!
【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區　春節陸續出現冰雪美景
【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區　春節陸續出現冰雪美景
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
曾當「家庭主夫」隨外交官妻駐點　廖健廷將歐洲風融入大稻埕古董酒吧
曾當「家庭主夫」隨外交官妻駐點　廖健廷將歐洲風融入大稻埕古董酒吧
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【更新】府方證實前副總統陳建仁任新閣揆　蔡總統27日正式布達•蘇揆「不會介入」人事
【更新】府方證實前副總統陳建仁任新閣揆　蔡總統27日正式布達•蘇揆「不會介入」人事
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠