搞笑愛情韓劇「浪漫速成班」 一探南韓對補習狂熱的真實面

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「浪漫速成班」由「海岸村恰恰恰」導演柳濟元執導，是部以南韓私教育的亂象為主軸所延伸出的浪漫搞笑劇。內容講述著一位知名補教界數學天王講師及國家代表小菜店熱血女老闆，在私教育戰場上所展開的的一段戀情。第一集首播以4%的收視率出發，到了第四集則達到了7.6%，幾乎為第一集的一倍。

「浪漫速成班」由「機智的醫生生活」鄭敬淏及「人間失格」全道嬿主演。鄭敬淏在劇中飾演一名補教界明星講師崔直說，他熱衷於教學，對學生們盡心盡力，憑著帥氣的外表、幽默的個性及優秀的教學能力，深受學生們的喜愛。他每年靠著他的人氣可產生一兆韓元的經濟價值，因此被稱為「一兆韓元的男人」，但看似完美的他事實上患有厭食症，無論吃什麼都會吐出來。直到某天意外地吃到了「國家代表小菜店」的便當，是他唯一能下肚的食物，但因為一場誤會，老闆南行善誤以為他是要搶走弟弟手機的「小偷」，不得已變裝到小菜店裡買便當。

「國家代表小菜店」老闆南行善為全道嬿飾演，南行善原為手球國家代表，後來因母親突然去世，必須接手照顧姊姊不發一語丟下的女兒，以及患有亞斯伯格症的弟弟。她不得已只好放棄運動員的身分，開始經營「國家代表小吃店」，在本是應該追求夢想及享受愛情的年紀，開始全心全意的工作照顧一家人。

南海伊（盧允瑞 飾）為南行善的外甥女，由南行善一手帶大， 她不靠補習就能考進全校前幾名，但其實內心也希望能和同學們一樣去補習，只是怕會帶給「媽媽」壓力。直到有一天，她模擬考失利，好不容易才鼓起勇氣告訴媽媽她也想去聽崔直說的數學補習課程。

南行善在聽了南海伊的需求後，也意識到了自己一直以來都只忙於工作，沒有顧及到女兒的課業壓力，因此她也下定決心要當個對大韓民國補習教育狂熱的媽媽。她加入了媽媽們的群組，打聽補習班資訊，一大早就衝到補習班門口卡位排隊報名及劃位，但她不知道的是，原來崔直說正是她所遇到的「手機小偷」。

「浪漫速成班」除了搞笑浪漫的劇情外，還可一窺南韓家長對於私教育狂熱的真實情形，以及學生所面對的升學壓力。在自殺率居高不下的南韓，課業、升學壓力即為一大主因。另外，劇情還有著一線神祕的「彈珠傷人事件」不斷發生，為輕鬆有趣的劇情增添了些恐怖懸疑的成份。