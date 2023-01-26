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【大年初五開工日】回應陳建仁接新閣揆　台北市長蔣萬安：盼中央地方一起合作

針對燈會準備情況，蔣萬安表示，年前已邀請各局處深入討論，包括2月1日就要開始試營運以及交通、供電問題，各局處已進行申請，像台電有迴路供電，及燈區周邊相關的便利用電等；交通部分也已請相關局處針對車潮管制、人流動線做因應規劃。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/26 17:12
大年初五開工日，台北市長蔣萬安（右4）26日出席光華商場數位新天地新春開市儀式，祝福商家開工大吉、大發利市。（台北市政府提供） 中央社

大年初五開工日，台北市長蔣萬安（右4）26日出席光華商場數位新天地新春開市儀式，祝福商家開工大吉、大發利市。（台北市政府提供） 中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）前副總統陳建仁將接任行政院長，台北市長蔣萬安今天(26日) 對此表示，身為台北市長以爭取市民最大福祉為優先考量，希望新內閣上任後，中央地方一起合作，推動台北市政發展。

今天大年初五，蔣萬安出席光華商場數位新天地新春開市儀式，會前接受媒體聯訪，被問到如何看待陳建仁將接任行政院長時，做出上述回應。

蔣萬安說，身為台北市長，絕對是以為所有台北市民爭取最大福祉為優先考量，所以希望新內閣上任之後，中央地方一起合作，共同支持台北的建設，推動台北市政的發展。

蔣萬安還說，期待新內閣要以民為念，真正為人民服務，幫人民解決問題，因為現在面臨的問題非常多，希望新內閣團隊好好為人民解決問題，這才是最重要的。

媒體還問到，接下來台北市人口回升，是否已確定第3名副巿長人選，以及立委林奕華是否有機會在燈節前接任副市長；蔣萬安則回應，相關人事安排都照既定規劃進行，一旦確定，都會向外界說明。

蔣萬安並指出，希望台北市人口增加，是希望能有更多人才來到台北市，留在台北創造人口紅利，以及提升城市競爭力，這才是真正的目標。

另一方面，針對燈會準備情況，中央社引述蔣萬安表示，年前已邀請各局處深入討論，包括2月1日就要開始試營運以及交通、供電問題，各局處已進行申請，像台電有迴路供電，及燈區周邊相關的便利用電等；交通部分也已請相關局處針對車潮管制、人流動線做因應規劃。

台北市政府另發布新聞稿指出，蔣萬安今天走訪松山霞海城隍廟以及台北行天宮，祈求新年風調雨順、國泰民安，並向市民拜年、發放發財金，還在城隍廟求籤，抽出了上上籤。
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陳建仁
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