南極大塊冰山崩離　面積「相當於大倫敦地區」

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 南極洲東部毛德皇后地(Queen Maud Land)布倫特冰架(Brunt Ice Shelf)上,面積幾乎相當於大倫敦地區(Greater London; 1550平方公里)的一塊冰山於上周日崩離,不過科學家表示,與北極地區不同,這塊冰山的崩離與氣候變遷較無關係,而是自然造成的結果。

英國科學研究組織英國南極勘測(British Antarctic Survey, BAS)的冰川學家哈德森(Dominic Hodgson)教授在一篇新聞稿中指出,團隊一直有在追蹤這片冰架的狀況,這次的崩離與氣候變遷並沒有直接的關連,而是布倫特冰架自然導致的結果,屬於可預期情況,而鄰近冰架的哈雷研究站(BAS Halley Research Station)也沒有安全問題,會持續進行相關研究。

國家地理雜誌2019年就曾介紹過,布倫特冰棚(Brunt Ice Shelf)上,有一道名為「裂縫1」(Chasm 1)的巨大裂痕(如上圖)。當時預測若它完全裂開,將形成一塊與德州休士頓(Houston)市區面積等大(約1550平方公里) 的冰山 。如今這項預測已成為事實。

Before and after



Here's a super sharp view of the vast new #iceberg breaking away from the Brunt Ice Shelf in #Antarctica.



Sentinel-2 @CopernicusEU & thanks to @USGSLandsat for the before shot from 20 Jan. pic.twitter.com/PrtAwCvHTf