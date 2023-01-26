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南極大塊冰山崩離　面積「相當於大倫敦地區」

科學家表示，與北極地區不同，這塊冰山的崩離與氣候變遷較無關係，而是自然造成的結果。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2023/01/26 16:36
布倫特冰棚（Brunt Ice Shelf）上名為「裂縫1」（Chasm 1）的巨大裂痕完全裂開，導致一大塊冰山崩離 。(圖: Briti...

布倫特冰棚（Brunt Ice Shelf）上名為「裂縫1」（Chasm 1）的巨大裂痕完全裂開，導致一大塊冰山崩離 。(圖: Briti...

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 南極洲東部毛德皇后地（Queen Maud Land）布倫特冰架（Brunt Ice Shelf）上，面積幾乎相當於大倫敦地區（Greater London; 1550平方公里）的一塊冰山於上周日崩離，不過科學家表示，與北極地區不同，這塊冰山的崩離與氣候變遷較無關係，而是自然造成的結果。

英國科學研究組織英國南極勘測（British Antarctic Survey, BAS）的冰川學家哈德森（Dominic Hodgson）教授在一篇新聞稿中指出，團隊一直有在追蹤這片冰架的狀況，這次的崩離與氣候變遷並沒有直接的關連，而是布倫特冰架自然導致的結果，屬於可預期情況，而鄰近冰架的哈雷研究站（BAS Halley Research Station）也沒有安全問題，會持續進行相關研究。

國家地理雜誌2019年就曾介紹過，布倫特冰棚（Brunt Ice Shelf）上，有一道名為「裂縫1」（Chasm 1）的巨大裂痕（如上圖）。當時預測若它完全裂開，將形成一塊與德州休士頓（Houston）市區面積等大(約1550平方公里) 的冰山 。如今這項預測已成為事實

CNN報導，美國國家冰雪數據中心（National Snow and Ice Data Center, NSIDC）在今年(2023年) 一月時則表示，目前屬於南極洲的夏季，雖然本來海冰減少的速度就會大增，今年的劇減程度卻很反常，去（2022）年12月底的海冰數量更是達到45年來的新低。

數據中心的研究員解釋，這是因為南太平洋切入南極洲的海灣羅斯海（Ross Sea）地區受到比平常高溫的空氣所影響，導致11月與12月的氣溫比過往均溫高了兩個攝氏度，再加上更強勁的海風吹拂，海冰數量才會遽減，而海冰數量到今年仍未恢復，這讓南極海冰數量可能在今年夏季結束時，連續兩年掉到新低。

而事實上，之所以說這次冰山崩離與氣候變遷較無關聯，是因為南極的海冰數量在過去數十年經歷了大起大落，歷史新高與新低都有出現過，相較於氣候變遷加速北極的海冰融化，南極的狀況比較複雜，難以用「氣候變遷」一詞就概括解釋。

不過NSIDC的冰川學家Ted Scambos也告訴CNN，雖說與北極和高山上冰川、冰山狀況不一樣，南極洲現在的情形與全球各地升溫的狀況仍有一定關聯。

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