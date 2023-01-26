1/26台灣新增18,934例本土、210例境外移入、21例死亡

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增19,144例COVID-19確定病例，分別為18,934例本土個案及210例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。



指揮中心表示，今日新增之18,934例本土病例，為8,243例男性、10,680例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,624例)，高雄市(2,357例)，臺中市(2,306例)，桃園市(2,080例)，臺北市(1,947例)，臺南市(1,580例)，彰化縣(838例)，新竹縣(564例)，屏東縣(436例)，新竹市(426例)，苗栗縣(410例)，雲林縣(401例)，基隆市(396例)，宜蘭縣(361例)，南投縣(273例)，嘉義縣(272例)，花蓮縣(233例)，嘉義市(175例)，金門縣(115例)，臺東縣(98例)，澎湖縣(41例)，連江縣(1例)。



指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月27日至今(2023)年1月23日，死亡日期介於今年1月16日至1月23日。



指揮中心說明，今日新增210例境外移入個案中，為96例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月26日至今年1月25日。



指揮中心統計，截至目前國內累計21,501,720例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,095,590例排除)，其中9,404,138例確診，分別為47,638例境外移入、9,356,446例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,189例COVID-19死亡病例，其中16,169例為本土，20例為境外移入。



（圖／中央流行疫情指揮中心）



（圖／中央流行疫情指揮中心）



（圖／中央流行疫情指揮中心）