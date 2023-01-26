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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前副總統陳建仁將接任行政院長，台灣民眾黨主席柯文哲今天(26日) 表示：「我祝福他們，在野黨會監督，現階段不必給太多的揣測。」

對於內閣即將總辭，陳建仁將接任行政院長、前桃園市長鄭文燦內定為行政院副院長，柯文哲今上午在台南市永康區武龍宮接受媒體聯訪說：「還好啦，很多東西還沒做，如何評論，好壞都要做2個月、3個月才會看出成績。」

柯文哲說：「我祝福他們，上來認真做，在野黨會監督，3個月後再看成績如何，現階段不必給太多的揣測。」

至於曾說「侯友宜做新北市長13年，可以選總統」，柯文哲在現場進一步說明，這不是為侯友宜解套，侯友宜能夠做滿市長任期最好，但以侯友宜的情況，在新北市也服務夠久了，這個問題對侯友宜來說比較不是問題。

根據中央社，柯文哲今天在台南行程滿檔，幾乎全是拜廟行程，走訪參拜中西區、永康區、仁德區、東區、南區的知名大廟，也在部分廟宇發放發財金。

藍營方面，針對前副總統陳建仁將接任行政院長，前總統馬英九今天僅表示，「我們祝福他」。

前國民黨主席江啟臣則表示，未來總統蔡英文跟新內閣互動會更微妙，將看到更多總統干預的身影，展現總統的影響力。

行政院長蘇貞昌日前請辭，各界關注新任閣揆人選。總統府發言人張惇涵25日表示，蔡總統預計27日上午10時在總統府召開記者會，正式宣布由前副總統陳建仁接任行政院長。

今天是大年初五，前總統馬英九上午前往台北關渡宮參拜，並發放紅包給現場民眾。很多民眾早已在現場排隊等候，並爭相與馬英九合影留念；馬英九面對民眾的拍照或是握手要求也都來者不拒，還出考題讓民眾搶答，現場互動氣氛熱絡。

對於陳建仁將接任行政院長一事，馬英九在接受媒體詢問時，僅簡短表示，「我們祝福他」，隨即以趕行程為由，並未受訪多談。

前國民黨主席、國民黨立委江啟臣則透過新聞稿表示，現在將新內閣定位為「溫暖堅韌」，並不是代表未來的內閣施政方向，而是為配合陳建仁的人設來定位，接下來就看閣員是否符合「溫暖堅韌」，重要的還是以人民利益為優先的內閣，才是民眾所期待改變的內閣。

江啟臣指出，2018年以前的內閣和政策幾乎都由蔡總統主導，民進黨在2018年九合一選舉敗選後才由蘇貞昌全權主導，等於由蘇貞昌幫蔡總統擋子彈，但經過4年，因為蘇貞昌太過強勢、高傲，脫離民意又無法回應民眾需求，再次失去民心，因此現在又回到2018年以前的組閣狀況，由蔡總統親自主導。

江啟臣表示，未來蔡總統跟陳建仁領導的內閣，之間互動會更微妙，將會看到更多總統干預內閣的身影，展現總統的影響力，指導內閣的政策、甚至是人事布局。

前副總統陳建仁將任新閣揆•藍白陣營都表祝福 柯文哲: 現階段不必揣測太多

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