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已遭停權兩年　Meta宣布將恢復美國前總統川普臉書及IG帳號

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/26 11:51
美國前總統川普臉書遭停權2年後，Meta終宣布將恢復其帳號（圖／美聯社）

美國前總統川普臉書遭停權2年後，Meta終宣布將恢復其帳號（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在2021年美國國會發生暴動後，美國前總統川普的臉書帳號即遭停權，而Meta也終於在近日決定，將在未來幾週內恢復川普的臉書及IG帳號。

2021年1月6日，美國國會山莊發生了暴動襲擊事件，多名川普支持者闖入國會，破壞內部物品設備，企圖阻撓國會認證2020年美國總統大選結果，要求國會重審。事後，川普遭指控「煽動暴力」，隨後遭臉書、IG、推特、YouTube、Snapchat等多個社群媒體封殺，川普也因此自創了自己的社群平台「Truth Social」。

去年10月，馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購推特，也在去年11月時重新恢復了川普的帳號，但川普似乎不領情，至今都尚未於推特發文，還是持續使用自身的Truth Social。

而Meta方面，近日也做出決定，表示將在未來幾週內恢復川普的臉書及IG帳號，但同時也強調，為避免川普再次違反規定，已安裝了新的防護措施。未來若川普再次張貼違反規定之文字或影音，防護措施將自動刪除貼文，並將帳號停權，停權時長將視違規嚴重性，為1個月至2年不等。

川普在得知Meta的決定後，在Truth Social上說道「臉書，自從將你們喜愛的總統，我，停用帳號後，已喪失了數十億美元收益，臉書已宣佈將會恢復我的帳號」，他也表示「這種事不該發再度發生再現任總統身上，或任何其他不該受到此報復的人身上」。

已遭停權兩年　Meta宣布將恢復美國前總統川普臉書及IG帳號
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