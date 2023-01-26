國五預估壅塞至凌晨0時！一覽國道重點壅塞路段及時段、疏導措施

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）今（26）日為春節連續假期初五，高公局預估，今日交通量為128萬車公里，高速公路的壅塞情形會較昨（25）日舒緩，仍以北向車流量較高，尤其國道5號最為嚴重。

根據高公局，今日0-5時平均交通量為10.4萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之3.0倍，預估今日交通量為128百萬車公里。截止上午7時，交通量為15.0百萬車公里，高公局預估今日上午主要壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

根據中央社，高公局交通管理組科長蔡明哲表示，今日路況會較昨日舒緩，壅塞時間也會較短，但車流量仍較高，主要以北向車潮較多，預估中午後開始出現擁塞狀況，直至21時才得以緩解。塞車狀況預計國道5號最為嚴重，可能上午9時就會開始壅塞，直至隔日凌晨0時。

高公局表示，昨日(1/25)全日交通量為 129.7百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.5倍，其中國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.3倍。路況除北向國1與國3新竹路段，分別於24時及國5宜蘭至坪林於隔日2時紓解外，其餘路段於22時後大致順暢。

高公局今日相關疏導措施包括： 15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。



（圖／高公局）

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段，短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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