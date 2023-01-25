【人事異動猜一猜】鄭文燦傳任副閣揆、內政部長林右昌　新內閣與國安團隊1/31上任

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統府今天(25日) 證實新閣揆將由陳建仁接任，有媒體稱副閣揆內定前桃園市長鄭文燦，政院秘書長李孟諺留任。

自由時報今天以獨家報導稱:

新任內政部長內定前基隆市長林右昌;

交通部長王國材留任;

政院發言人由「防疫五月天」之一的內政部次長陳宗彥內定接任;

總統府秘書長: 蔡總統希望爭取前交通部長林佳龍同意出任。

報導稱準內閣團隊將由陳建仁在1月26日啟動準備作業，而蔡英文將在1月27日按照過去慣例舉行記者會，正式宣布新任閣揆。

內閣籌組的工作交由陳建仁進行，蔡英文則將著手進行總統府及國安團隊的調整。

按照目前的進度，預計將在1月30日，也就是開春後的第一個上班日蘇內閣將進行總辭，而新內閣及新國安團隊，則將在1月31日正式上任。

先前東森新聞曾引用學者說法分析稱，總統蔡英文22日也就是農曆大年初一，到福西營區慰勉「憲兵裝步239營」，陪同人員包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等(下圖) ，由此舉可看出顧立雄擔任國防部長的機率比較高，因為行政院長向來沒有陪同巡視部隊，如果顧立雄要擔任行政院長，陪同的就不會是顧立雄。

蔡總統大年初一頒發加菜金給憲兵239營。（軍聞社照片）

在此之前, 國安會秘書長顧立雄還曾於17日視導有天下第一營之稱的憲兵211營，也讓媒體嗅出不尋常的味道。據了解憲兵211營負責總統府維安，除了「天下第一營」、也有「鐵衛營」稱號。

交通部長王國材: 「我還沒有被問到」

交通部長王國材今天(25日) 稍早被問到前副總統陳建仁可能接閣揆，是否留任一事，他表示「我還沒有被問到」，但現在還是部長，就要對春節疏運負責任，讓民眾能平安順利返鄉或出遊。

中央社報導，王國材今上午赴高速公路局視察春節連假國道疏運情形，他接受媒體聯訪時，針對前副總統陳建仁可能接任行政院長等問題表示，這幾天在總統府應該會有適當的討論，由府方確定院長人選，閣員也會陸續宣布。

他表示，「我沒有和總統見面」。總統有一些討論，深入找出比較好的人選，府方很快就會宣布。

王國材被問到是否留任的問題時表示，「我還沒有被問到」，現在是部長，仍要對春節疏運負責任，他會把春節疏運做好，讓民眾能平安順利返鄉或出遊。

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