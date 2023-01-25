【更新】總統府證實前副總統陳建仁接任新閣揆　27日開記者會正式宣布

更新時間: 2023-01-25 19:35

首次發稿: 2023-01-25 19:17

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統府發言人張惇涵今天（25日) 表示，針對新任閣揆人選，總統蔡英文下午邀請前副總統陳建仁，就重大國政議題交換意見，並正式徵詢陳建仁後定案；總統並立即告知行政院長蘇貞昌及副總統賴清德。總統預計27日上午10時在總統府召開記者會正式宣布。

張惇涵透過官方臉書表示，執政團隊的目標是穩定政局、開創新局，並在農曆年節後，讓新的內閣團隊迅速就位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。

陳建仁1951年出生於高雄，現年71歲，篤信天主教，國際知名流行病學專家，民主進步黨籍，中華民國第14屆副總統，曾任行政院衛生署署長、行政院國家科學委員會主任委員、中研院副院長等職務，副總統任內曾兼任國家年金改革委員會與總統府人權諮詢委員會召集人。

陳建仁學術成就斐然，是國際知名砷中毒專家，相關研究之論文系列被認定是環境流行病學經典著作，另一著名貢獻是慢性B型肝炎，曾率領團隊進行全球規模最大、時間最長的肝炎病毒追蹤研究，發現預測末期肝病重要分子標幟。

行政院長蘇貞昌於1月19日請辭，外界關注接任人選，傳出蔡總統農曆年期間約詢，陳建仁已經答應接下行政院長重任。

中央社25日稍早報導，民進黨立委王定宇今天於臉書轉貼媒體報導「總統農曆過年徵詢、陳建仁點頭接閣揆」，他也寫下了看法，「大仁哥」陳建仁組閣，溫暖的戰鬥內閣即將就位。

民進黨立委許智傑回應媒體詢問時表示，陳建仁接任行政院長如果屬實，他致上最高祝福，並期許新內閣是全民內閣，帶領人民告別疫情，發展經濟照顧弱勢。

他指出，陳建仁有三大特質，包括學者出身，社會形象佳；過去擔任許多改革的召集人，溝通力強；此外，外交、宗教界人脈廣，具有宗教家照顧弱勢的情懷。

國民黨立委江啟臣於媒體群組發表看法，選在大過年此時改組內閣，人民希望看見改變；如果陳建仁出任行政院長，所提願景是什麼，經濟內閣、國防內閣、公衛內閣，還是改善兩岸關係，應該告訴人民，如果沒有明確的施政方向，恐怕只是證明民進黨內部或派系的妥協，最後以派系為考量，找陳建仁來救火而已。

江啟臣說，人民想問的是新內閣打算做什麼，哪一項可以腳踏實地做好；期許陳建仁能以人民利益為念，做實事，多包容，少政治，相信天主應該也是這樣期許。

國民黨立委洪孟楷在臉書發文表示，傳出陳建仁即將接下行政院長，新年期間，還是予以肯定，也善意提醒呼籲應首重三安，「治安、資安、人心安」，才是人民想要看到的政府。

洪孟楷呼籲，要人心安就從重視人民的聲音開始，新年要有新希望，希望新內閣接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選，全民共同期望看到政府的作為。

台灣民眾黨立委張其祿發布新聞稿指出，目前民眾真正在乎的是「問題解決」，未解的國計民生問題仍然繁多，皆須有高效度的行政院長及各部會首長儘速解決問題。

張其祿表示，樂見內閣改組帶來國家新的展望，期望如果是由陳建仁出任行政院長，能夠以快速且務實的行動力加緊處理國家當前面對的經濟、國防、兩岸問題及民生挑戰。

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陳建仁小檔案: