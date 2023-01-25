「不明呼吸道疾病」爆發？ 北韓宣布平壤封城5天

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 新冠肺炎爆發以來，由於資訊封鎖的關係，外界一直無從得知北韓境內新冠肺炎的真正狀況，不過專門關注北韓相關新聞及朝鮮半島消息來源的NK News指出，北韓首都平壤現在正因為「不明的呼吸道疾病」，宣布進入為期5天的封城狀態，目前並不清楚其他地區是否也處在封鎖狀態中。

NK news總部設於首爾，長期整理北韓境內消息，其消息來源透露，北韓政府的一篇公告要求平壤居民在週一前留在家中，且必須每日「多次」量測體溫，因此週二平壤居民就已經開始大量囤積日常生活必需品，以因應可能變得更嚴格的防疫規範。

不只如此，NK News進一步表示，從北韓官方這段時間釋出的各種活動照片可以看出，農曆新年期間北韓人民仍有配戴口罩，有些甚至戴著雙層或高階的類型，似乎是為了有效阻隔病毒傳染；而官媒北韓中央通訊社（KCNA）也報導與南韓接壤的開城市（Kaesong），正積極進行宣導，希望民眾在工作與日常生活中「自願」進行防疫規範。

在此之前，去（2022）年北韓一度傳出爆發首波新冠肺炎疫情，不過在檢測能力不足且沒有對外公布確切確診人數的情況下，政府在8月就自行宣布抗疫「勝利」，後續雖然官媒仍在就流感等傳染性疾病進行防疫報導，關於封城、隔離等狀況卻隻字未提。

《半島電視台》報導則指出，北韓官方這次雖然沒有明確提到新冠肺炎相關字眼，不過在正式承認去年爆發的流行性呼吸道疾病是新冠肺炎前，官方也僅是輕描淡寫的將疫情狀況以「數起發燒病例」帶過，這次嚴重到需要進行首都封城，無法排除是又一次新冠肺炎疫情爆發的可能性。