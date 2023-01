美國前國務卿龐培歐回憶錄：金正恩說中國人都是騙子 北韓需駐南韓美軍保護

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)美國前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)於24日出版了一本名為「決不退讓:為我所愛的美國奮鬥」(Never Give an Inch: Fighting for the America I Love)的回憶錄,當中記載著龐培歐於2018年3月時秘密訪問北韓平壤時與金正恩會面的情形,當時金正恩曾說道,朝鮮半島需要駐南韓美軍,才得以使朝鮮半島免於受中國共產黨的威脅。

根據韓媒朝鮮日報,龐培歐於回憶錄中說道,當他於2018年以美國中央情報局(CIA)局長的身分至北韓平壤拜訪金正恩時,金正恩說道,中國共產黨一直告訴他「若是駐韓美軍離開南韓,金正恩委員長一定會感到非常幸福」。回憶錄中描述,金正恩邊說邊笑,激動地拍桌說道「中國人都是騙子」,並接著說道,「為了保護自己(北韓)不會受到中共的侵害,我們需要派駐南韓的美軍」「中共為了將朝鮮半島當作西藏及新疆一樣對待,才需要駐南韓美軍撤走」。

這說明了金正恩意識到了中國的威脅,龐培歐寫道「北韓人完全不討厭美國在朝鮮半島的飛彈和地面戰鬥力增強」。

在回憶錄中,龐培歐也記載著一些與金正恩有關的趣事。他寫道,金正恩有嚴重的菸癮,每45分鐘就會因接到一次「重要的電話」而中斷談話,實際上是出去抽菸。龐培歐說,他曾與金正恩提議,若協商順利,將邀請他至美國邁阿密最美麗的海邊,抽世界上最好的古巴產雪茄。但金正恩回道,他已經與古巴最高領導人菲德爾·卡斯楚(Fidel Castro)一家建立了良好的關係。

美國前總統川普曾為金正恩取了「小火箭人」(Little Rocket Man)的綽號,因此引發了金正恩的不滿,兩人也為此隔空嗆聲了一陣子。回憶錄中也寫道,在2018年6月的新加坡峰會上,川普當面告訴金正恩,「火箭人」是英國知名歌手艾爾頓強(Elton John)的一首歌,金正恩回道,火箭人可以,但加上「小」不行。

