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美國前國務卿龐培歐回憶錄：金正恩說中國人都是騙子 北韓需駐南韓美軍保護

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/26 12:18
美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）（圖／美聯社）

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）於24日出版了一本名為「決不退讓：為我所愛的美國奮鬥」（Never Give an Inch: Fighting for the America I Love）的回憶錄，當中記載著龐培歐於2018年3月時秘密訪問北韓平壤時與金正恩會面的情形，當時金正恩曾說道，朝鮮半島需要駐南韓美軍，才得以使朝鮮半島免於受中國共產黨的威脅。

根據韓媒朝鮮日報，龐培歐於回憶錄中說道，當他於2018年以美國中央情報局（CIA）局長的身分至北韓平壤拜訪金正恩時，金正恩說道，中國共產黨一直告訴他「若是駐韓美軍離開南韓，金正恩委員長一定會感到非常幸福」。回憶錄中描述，金正恩邊說邊笑，激動地拍桌說道「中國人都是騙子」，並接著說道，「為了保護自己（北韓）不會受到中共的侵害，我們需要派駐南韓的美軍」「中共為了將朝鮮半島當作西藏及新疆一樣對待，才需要駐南韓美軍撤走」。

這說明了金正恩意識到了中國的威脅，龐培歐寫道「北韓人完全不討厭美國在朝鮮半島的飛彈和地面戰鬥力增強」。

在回憶錄中，龐培歐也記載著一些與金正恩有關的趣事。他寫道，金正恩有嚴重的菸癮，每45分鐘就會因接到一次「重要的電話」而中斷談話，實際上是出去抽菸。龐培歐說，他曾與金正恩提議，若協商順利，將邀請他至美國邁阿密最美麗的海邊，抽世界上最好的古巴產雪茄。但金正恩回道，他已經與古巴最高領導人菲德爾·卡斯楚（Fidel Castro）一家建立了良好的關係。

美國前總統川普曾為金正恩取了「小火箭人」（Little Rocket Man）的綽號，因此引發了金正恩的不滿，兩人也為此隔空嗆聲了一陣子。回憶錄中也寫道，在2018年6月的新加坡峰會上，川普當面告訴金正恩，「火箭人」是英國知名歌手艾爾頓強（Elton John）的一首歌，金正恩回道，火箭人可以，但加上「小」不行。

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