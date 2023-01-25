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111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/25 15:05
111年11、12月統一發票中獎號碼（圖／財政部稅務入口網）

111年11、12月統一發票中獎號碼（圖／財政部稅務入口網）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）111年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，特別獎號碼為28089459 ，200萬元特獎號碼為30660303。

111年11、12月統一發票中獎號碼已開獎，中獎號碼如下。特別獎（新台幣1000萬元）28089459，特獎（200萬元）30660303，頭獎（20萬元）3組分別為65056128、07444404、44263900。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

除了上述中獎號碼之外，財政部賦稅署表示，111年下半年（7月至12月）各期雲端發票開獎組數包含百萬元獎30組、二千元獎1萬6千組、八百元獎10萬組及五百元獎215萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出226萬6030組，總獎金高達12.17億元。

財政部提醒中獎人，應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。全部的獎別都可在以下地點領取：第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。而二獎以下獎別，以及雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎可在信用合作社、農／漁會信用部領取。最後，五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎可在統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）。
統一發票
中獎
兌獎
財政部

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更新時間 : 2023-01-25 18:02 GMT+08:00

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