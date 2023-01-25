延伸閱讀: 【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區 春節陸續出現冰雪美景

全台灣22縣市低溫特報 大年初三初四•嘉義以北探6度以下

桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪

台北市交通局: 陽明山若下雪將管制交通 車輛須掛雪鏈、公車折返

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(25日) 是大年初四，氣象評估1000公尺以上高山道路可能會降雪或結冰，公路總局呼籲民眾注意行車安全；中午前後至下午時段車流將逐漸增多，用路人出門前最好先查詢交通狀況。

公路總局指出，今天是為春節連續假期第6天，依據氣象評估，中北部與東北部凌晨於1000公尺以上高山道路，有降雪及結冰之可能性，3000公尺以上高山氣溫接近冰點，夜間至清晨道路易有結冰機率。

公路總局提醒民眾，行經高山路段，減速慢行及注意行車安全，如須上山，建議請先預備雪鏈，注意路段如台7線30K（南山）-72K（梨山）、台8線80K（梨山）-110K（大禹嶺）及台14甲線18K（翠峰）-41.5K（大禹嶺）等。

預估今天中午前後至下午時段車流將會逐漸增多，易壅塞路段除省道主要幹線，例如台61線鳳鼻至香山路段、台9線蘇花公路、台1線中彰大橋外，銜接國道的快速公路（如中部台74線台中環線接國3、台9線國5頭城交流道路段及台18線中埔交流道路段等），也將有車多壅塞情形。

此外，根據中央社，部分旅遊觀光景點路段也預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3線北埔老街、台19線北港朝天宮、台14甲線清境農場、台3丙線竹山紫南宮等，請用路人出門前先查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。

【1/25大年初四】行車留意高山易結冰路段 公路總局預估下午車流增多易壅塞

【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區 春節陸續出現冰雪美景

全台灣22縣市低溫特報 大年初三初四•嘉義以北探6度以下

桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪

台北市交通局: 陽明山若下雪將管制交通 車輛須掛雪鏈、公車折返