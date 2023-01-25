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【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區　春節陸續出現冰雪美景

➤宜蘭縣太平山國家森林遊樂區25日清晨雖沒下雪，但出現霧淞銀白美景，上午還降下冰霰。➤新竹縣尖石鄉宇老、新光部落及李棟山等高海拔地區，昨天(24日) 晚間陸續傳出飄雪。➤南部方面，25日清晨南橫公路向陽山區降下瑞雪，持續1小時，山區鋪上一層宛若糖霜般的薄雪，一片銀白世界，相當美麗。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/25 16:22
寒流來襲，南橫公路向陽山區25日清晨降霰，讓整座向陽山區都鋪上一層雪白，一眼望去整片銀白世界。（台東林管處提供）中央社

寒流來襲，南橫公路向陽山區25日清晨降霰，讓整座向陽山區都鋪上一層雪白，一眼望去整片銀白世界。（台東林管處提供）中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）寒流來襲，台灣多個山區自年初三(1/24）開始陸續降下冰霰或雪花宜蘭縣大同鄉力麗馬告生態園區就表示，海拔約1200公尺的宜蘭明池森林遊樂區今天(25日)清晨，交錯降下冰霰與雪花，地面與山莊小木屋屋頂都轉成雪白美景。

力麗馬告生態園區表示，清晨6時許，明池森林遊樂區氣溫約在攝氏零下2度，並開始交錯降下冰霰與雪花，明池湖周邊主要風景區的地上開始轉白；直到上午近11時，冰霰與雪花持續飄下。

公路總局第四區養護工程處指出，從宜蘭前往明池山莊的北橫公路台7線明池段，今天路況正常，提醒行駛當地路段的山區道路時注意濃霧。

【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區　春節陸續出現冰雪美景

圖/力麗馬告生態園區

【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區　春節陸續出現冰雪美景

公路總局表示，寒流發威，海拔約1200公尺至1500公尺的宜蘭縣大同鄉南山部落24日晚上飄下冰霰。不過，當地有民眾認為這是飄雪。（「亞爸的山」民宿提供）中央社

宜蘭太平山霧淞美景

此外海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區25日清晨雖沒下雪，但出現霧淞銀白美景，上午還降下冰霰，吸引不少遊客上山走春，欣賞難得美景。

中央社引述林務局羅東林區管理處指出，太平山國家森林遊樂區清晨氣溫雖已下探到攝氏零下3度至5度，但因水氣不足，未如預期下雪，主要以結霜及霧淞為主。

【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區　春節陸續出現冰雪美景

寒流發威，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區25日清晨雖沒下雪，但出現霧淞銀白美景，遊樂區內翠峰山屋附近的山頭雪白一片。（林務局羅東林管處提供）中央社

管理處表示，今天凌晨因遊樂區聯外道路結冰，一早工作人員與警方聯合巡視，並出動破冰車後，基於安全清晨6時40分才開放遊客車輛入園。不過，許多遊客從昨晚就已在山下的售票站排隊等待入園；今天清晨未開園之前，停等車潮一度回堵約2.6公里。上午8時30分許，遊樂區還降下冰霰。

管理處提醒，今天開車入園雖不用雪鏈，但還是要小心慢行、做好保暖。此外，園區不分平假日都實施動態總量車輛管制，上限1000輛；若已快達上限時，將在山下附近主要道路的電子看板公告。

林姓遊客說，今天行經宜蘭與台中交界處的思源埡口時，兩側道路旁與當地山谷都結滿霧淞，宛如北國世界。

公路總局第四區養護工程處指出，省道台7甲線南山至思源埡口路段，今天清晨經巡視道路，無降雪及結冰情況。

新竹高海拔地區飄雪

【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區　春節陸續出現冰雪美景

新竹縣尖石鄉宇老、新光部落及李棟山等高海拔地區，24日晚間陸續傳出飄雪，有民眾在臉書分享25日清晨時山頭結霧淞的照片(上圖與下圖) 。（新光部落民眾曾詩芸提供）中央社

【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區　春節陸續出現冰雪美景

新竹縣尖石鄉宇老、新光部落及李棟山等高海拔地區，昨天(24日) 晚間陸續傳出飄雪，有民眾在臉書分享今天清晨時山頭結霧淞的照片，景象相當夢幻且令人驚豔。

位在海拔1450公尺高、尖石鄉宇老部落的餐廳業者「綠木頭」昨晚在臉書分享下雪影片，並發文表示，昨天傍晚5時30分店外氣溫顯示攝氏0度，晚間7時左右下雪。

位在尖石鄉的「李棟山莊」莊主蔡清郎昨晚間也在臉書貼出多張白雪照，他表示，昨天晚間7時30分開始飄雪，非常漂亮。

中央社25日引述新竹縣議員劉建民透過電話受訪時表示，尖石鄉玉峰、抬耀部落，以及李棟山等高海拔地區，昨天晚間至深夜都有下雪情形，但由於濕度不夠，雪量不多，未造成積雪。

劉建民說，今天清晨可見多處山頭有結霧淞的美景，不過上午太陽高照，預計中午就會融化消失，他提醒要上山郊遊的民眾，務必做好保暖措施，注意行車安全。

南橫向陽山區降瑞雪

【夢幻銀白世界】台灣從北到南山區　春節陸續出現冰雪美景

南橫公路向陽山區氣溫降至攝氏零下1度，因為水氣足夠，25日清晨降霰，一片銀白世界相當浪漫。（台東林管處提供）中央社

台灣南部方面，今天清晨南橫公路向陽山區降下瑞雪，持續1小時，山區鋪上一層宛若糖霜般的薄雪，一片銀白世界，相當美麗。

林務局台東林管處表示，這波寒流帶來的低溫與水氣，今天清晨南橫公路向陽地區降下瑞雪，降雪約在清晨5時30分停止，持續1個小時的降雪，讓整座向陽山區都鋪上一層雪白似糖霜般的薄雪，一眼望去整片銀白世界。

台東林管處指出，雖然目前降雪停止，但向陽山區氣溫降至攝氏零下1度，體感溫度也僅有攝氏零下3度，提醒要前往該山區的民眾行前確認南橫公路沿途路況，山區低溫地面溼滑，行車要注意安全，也要備妥禦寒衣物，做好保暖措施。

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25日清晨南橫公路向陽山區降霰，持續1小時，枝頭覆蓋一層銀白，相當美麗。（台東林管處提供）中央社
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