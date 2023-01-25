1/25台灣新增16,329例本土、189例境外移入、22例死亡

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增16,518例COVID-19確定病例，分別為16,329例本土個案及189例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。



指揮中心表示，今日新增之16,329例本土病例，為7,147例男性、9,169例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,240例)，高雄市(1,907例)，桃園市(1,815例)，臺中市(1,742例)，臺北市(1,640例)，臺南市(1,327例)，彰化縣(857例)，新竹縣(510例)，苗栗縣(420例)，新竹市(410例)，屏東縣(408例)，雲林縣(380例)，基隆市(305例)，宜蘭縣(272例)，南投縣(267例)，嘉義縣(249例)，花蓮縣(184例)，嘉義市(165例)，臺東縣(101例)，金門縣(77例)，澎湖縣(52例)，連江縣(1例)。



（圖／中央流行疫情指揮中心）



指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月2日至1月21日，死亡日期介於今年1月12日至1月22日。



指揮中心說明，今日新增189例境外移入個案中，為100例男性、89例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去(2022)年12月25日至今年1月24日。



指揮中心統計，截至目前國內累計21,475,596例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,088,927例排除)，其中9,384,996例確診，分別為47,506例境外移入，9,337,436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,168例COVID-19死亡病例，其中16,148例為本土病例，另20例為境外移入。



（圖／中央流行疫情指揮中心）



（圖／中央流行疫情指揮中心）