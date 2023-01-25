Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

1/25台灣新增16,329例本土、189例境外移入、22例死亡

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/25 14:40
1/25新冠肺炎新增病例（圖／中央流行疫情指揮中心）

1/25新冠肺炎新增病例（圖／中央流行疫情指揮中心）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增16,518例COVID-19確定病例，分別為16,329例本土個案及189例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,329例本土病例，為7,147例男性、9,169例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,240例)，高雄市(1,907例)，桃園市(1,815例)，臺中市(1,742例)，臺北市(1,640例)，臺南市(1,327例)，彰化縣(857例)，新竹縣(510例)，苗栗縣(420例)，新竹市(410例)，屏東縣(408例)，雲林縣(380例)，基隆市(305例)，宜蘭縣(272例)，南投縣(267例)，嘉義縣(249例)，花蓮縣(184例)，嘉義市(165例)，臺東縣(101例)，金門縣(77例)，澎湖縣(52例)，連江縣(1例)。

1/25台灣新增16,329例本土、189例境外移入、22例死亡
（圖／中央流行疫情指揮中心）

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月2日至1月21日，死亡日期介於今年1月12日至1月22日。

指揮中心說明，今日新增189例境外移入個案中，為100例男性、89例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去(2022)年12月25日至今年1月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,475,596例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,088,927例排除)，其中9,384,996例確診，分別為47,506例境外移入，9,337,436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,168例COVID-19死亡病例，其中16,148例為本土病例，另20例為境外移入。

1/25台灣新增16,329例本土、189例境外移入、22例死亡
（圖／中央流行疫情指揮中心）

1/25台灣新增16,329例本土、189例境外移入、22例死亡
（圖／中央流行疫情指揮中心）
新冠肺炎
疫情
確診

相關新聞

1/24台灣新增14,673例本土、24例死亡、46例中重症
1/24台灣新增14,673例本土、24例死亡、46例中重症
2023/01/24 14:18
1/22台灣增19,187例COVID-19確定病例：18,871例本土、316例境外移入、27例死亡
1/22台灣增19,187例COVID-19確定病例：18,871例本土、316例境外移入、27例死亡
2023/01/22 14:24
1/21台灣增21,078例COVID-19確定病例：20,773例本土、305例境外移入、33例死亡
1/21台灣增21,078例COVID-19確定病例：20,773例本土、305例境外移入、33例死亡
2023/01/21 14:18
日本預計春天調降COVID-19「與流感同級」　首相岸田文雄今證實
日本預計春天調降COVID-19「與流感同級」　首相岸田文雄今證實
2023/01/20 16:16
室內脫口罩！南韓1/30起室內不強制戴口罩　但「這些地方」例外
室內脫口罩！南韓1/30起室內不強制戴口罩　但「這些地方」例外
2023/01/20 10:42

更新時間 : 2023-01-25 18:02 GMT+08:00

最受歡迎

更新【台灣低溫特報】桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪
更新【台灣低溫特報】桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
台灣旅客no show 日本溫泉旅館深感痛心 湯布院樁：已獲允諾賠償
台灣旅客no show 日本溫泉旅館深感痛心 湯布院樁：已獲允諾賠償
美國加州除夕夜槍擊案釀11死 包括2名台僑 亞裔族群餘悸猶存
美國加州除夕夜槍擊案釀11死 包括2名台僑 亞裔族群餘悸猶存
持續更新！精選台灣春節10大必逛展覽　達文西沉浸光影展、風靡IG網看到哭Gaki Hip重磅回歸
持續更新！精選台灣春節10大必逛展覽　達文西沉浸光影展、風靡IG網看到哭Gaki Hip重磅回歸
紐時評台灣駐美代表蕭美琴：無大使銜 卻是華府最有影響力外國大使之一
紐時評台灣駐美代表蕭美琴：無大使銜 卻是華府最有影響力外國大使之一
美國眾議院議長麥卡錫傳春季訪問台灣　美媒：為美中外交攤牌埋伏筆
美國眾議院議長麥卡錫傳春季訪問台灣　美媒：為美中外交攤牌埋伏筆
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
台北市交通局: 陽明山若下雪將管制交通　車輛須掛雪鏈、公車折返
台北市交通局: 陽明山若下雪將管制交通　車輛須掛雪鏈、公車折返