希金斯就職紐西蘭總理　台灣外交部表達祝賀

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）紐西蘭執政勞工黨於本(1)月22日下午召開黨團會議，投票推選希金斯(Chris Hipkins)議員出任新任黨魁，希金斯議員繼於本(25)日正式就職，成為紐西蘭第41任總理，台灣政府對此表達誠摯祝賀。

台灣外交部指出，紐西蘭是台灣在印太地區理念相近的重要夥伴，共享自由、民主、法治、人權等普世價值。我國由衷感謝紐西蘭政府於2022年5月「紐美峰會」及7月「紐英峰會」聯合聲明強調維持台海和平穩定的重要性，以及公開支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)及「國際民航組織」(ICAO)等國際政府間組織。

台紐自2013年簽定「台紐經貿合作協定」(ANZTEC)以來，雙方貿易額不斷增長，台灣於去年超越英國成為紐西蘭第6大貨品出口市場，雙邊貨品貿易總額更一舉突破30億紐元（約589億台幣）。此外，去年3月台灣與紐西蘭、澳洲、加拿大共同成為「原住民族經濟貿易合作協議」(IPETCA)創始會員國，進一步強化台紐原住民族的連結與經貿發展合作。

外交部表示，台灣期盼在既有良好基礎上，持續與希金斯總理領導的新政府深化台紐在各領域的友好合作關係，共同攜手促進印太區域的和平、穩定與繁榮。