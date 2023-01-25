一張圖看懂台灣連假天氣　27日將有另一波寒流報到

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）春節連假來到了第六天，今天受冷空氣影響，全台乾冷，氣象局也在昨（24）天下午發出了低溫特報，此波寒流將維持到26日（初五）清晨，並於26日白天回暖，但27日（初六）將有另一波寒流報到，白天北台灣氣溫逐漸下降，其他地區入夜後溫度也下降，28、29日也將會很冷。



（圖／中央氣象局）

根據氣象局臉書發布，今（25）日受寒流影響稍轉乾冷，尤其北宜、金馬整天偏冷，大台北地區及宜蘭將有局部雨，東部、東南部及恆春半島則零星雨，中南部多雲到晴，馬祖為多雲，金門、澎湖為晴到多雲。

初五（26日）清晨寒流及輻射冷卻加成影響，氣溫仍偏低，白天起寒流減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及北部山區零星雨，馬祖、金門、澎湖為晴到多雲。

初六（27日）寒流或強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫白天逐漸降溫，其他地區白天則相對較暖，入夜後氣溫下降。北部、東半部及恆春半島局部雨，中南部多雲到晴，馬祖、金門、澎湖為晴到多雲。

初七（28日）、初八（29日）受寒流或強烈大陸冷氣團影響，全台偏乾冷，中南部日夜溫差大。28日迎風面，東半部、大台北稍有降雨，後轉多雲，桃園以南則多雲到晴。29日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部零星雨，馬祖、金門、澎湖為晴到多雲。

30日、31日為開工第一、二天，寒流會強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，中南部日夜溫差大。各地為晴到多雲，迎風面雲量稍多，馬祖、金門、澎湖為晴到多雲。