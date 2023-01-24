曾當「家庭主夫」隨外交官妻駐點　廖健廷將歐洲風融入大稻埕古董酒吧

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）踏進隱身北市迪化街的酒吧Antique Bar 1900，宛如穿越時空來到20世紀初的歐洲，有客人坐在古董打字機前敲鍵盤、在老鋼琴前彈奏德布西的月光。蓄著八字鬍的酒吧主人廖健廷，和他的店面一樣充滿故事。

今年36歲的廖健廷，另一身分是「外交人員眷屬」。隨著女性外交官愈來愈多，「婦唱夫隨」的男配偶也日增。廖健廷原本從事咖啡、酒類業務，幾年前放下工作，陪目前任職外交部歐洲司的妻子林芊妤外派比利時6年，他返台後運用旅歐經驗，開啟了結合過去專業與個人興趣的人生新頁。

「我對履歷表上多了家庭主夫這經歷還滿自豪的。」台大心理系畢業的廖健廷，出社會第一份工作是調酒師，對跨界不陌生，讓他勇於踏出舒適圈。他認為無需在意傳統社會眼光，對他來說，隨妻外派不是犧牲職涯，只是「選擇過更有興趣的生活」。

廖健廷表示，剛到比利時曾考慮找工作，但受限於眷屬身分並不容易，妻子鼓勵他不需為工作而工作，不如把時間花在學習與自我成長，於是他上了法文課、古物鑑賞，甚至到畫室學畫，有時行程比上班的妻子還多，假日則栽進古董市場尋寶，「現在店內收藏多半是當時累積的戰利品」。

廖健廷表示，外派3年後，他開始思考返台規畫，某日和妻子閒聊時突發奇想，認為若有事業能結合自己所有熱愛之物，包括藝術、音樂、美酒，以及20世紀歐洲文化界欣欣向榮的美好氛圍，那就太完美了，於是萌生「開酒吧」的狂想。

浪漫點子需要務實執行，廖健廷表示，他到處諮詢、蒐集資料，還寫了一本超厚「企劃書」，詳列計畫內容、經費預算等。回台後，廖健廷透過朋友介紹，認識了致力重現大稻埕1920年代榮景的知名文創業者周奕成，一眼愛上這個落腳處。

廖健廷笑稱，他和周奕成相談甚歡，因為兩人都嚮往某個美好的舊時光，「不過周奕成勸我把店名從1900改成1920，我沒答應」。

中央社報導，酒吧除了定期舉辦「沙龍型音樂會」，還有個特殊規矩，只要在店內彈完一曲德布西的「月光」，就能免費獲贈一杯飲料。

這個規矩的來源很浪漫，廖健廷說，他到巴黎觀光時，曾特別到知名的文豪集散地「莎士比亞書店」朝聖，聽到店內響起「月光」一曲，氣氛令人如癡如醉，他走到2樓，驚覺音樂不是播放的，是有顧客現場即興表演，當時場景讓他永誌難忘，因此想把這種感動也帶給酒吧顧客。

廖健廷說，很多來酒吧彈奏「月光」的顧客，都是兒時學過鋼琴，後來卻因升學、工作各種緣故放棄，這個有趣規定也是藉此提醒自己和大家，「不論幾歲都能重拾純粹的熱情和夢想」。

飲酒過量有害健康，酒後請勿開車。