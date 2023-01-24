【注意保暖】全台灣22縣市低溫特報　大年初三初四•嘉義以北探6度以下

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）寒流來襲，中央氣象局今天(24日) 大年初三傍晚發布低溫特報，全台22縣市氣溫到明天都可能有攝氏10度以下發生機率，嘉義以北更是非常寒冷，可能低到6度以下。

氣象局今下午發布低溫特報，受到寒流影響，北部及東北部天氣到明天都非常寒冷，嘉義以北、宜蘭、花蓮、連江、金門及馬祖有6度以下氣溫發生的機率，台南、高雄、屏東、台東及澎湖則有10度以下氣溫發生的機率。

今天大年初三(24日)下午至明天大年初四(25日)白天低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】（如上圖)

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

(註1：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。)

【黃色燈號(寒冷)】（如上圖)

臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局同時針對花蓮山區發布大雨特報，並指出東北風明顯偏強，苗栗至台南地區、北部、東半部、高雄、恆春半島沿海空曠地區等有9至11級強陣風，北部地區及其他沿海空曠地區也有較強陣風。

氣象局提醒，民眾應加強保暖、避免長時間逗留在寒冷環境，使用瓦斯熱水器及電暖器具時要注意室內通風及用電安全；農作物及水產養殖業注意寒害。

此外，環保署發布新聞稿表示，強烈東北風引起中部沿海地區大範圍地表揚塵，其中彰化二林空氣品質測站在今天上午9時測到懸浮微粒PM10達每立方公尺1072微克的高值，下風處的雲林、嘉義、台南等地測站測值也陸續上升，估計到晚間風速減弱後才會趨緩。

環保署指出，即使仍在年假中，地方政府環保局及第四河川局已因應空氣品質狀況迅速展開應變，包含通報工業區、大型工廠、營建工地做好灑水等污染防制工作；在濁水溪周邊沿岸道路加強洗街及霧砲抑塵、裸露地覆蓋等，並針對部分出現高值測站周邊地區在空氣品質指標AQI大於200時發布細胞廣播。

氣象局官方臉書提醒:

➤今(24)日至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；

➤今傍晚至明(25)日嘉義以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；

➤冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

全台灣22縣市低溫特報 大年初三初四•嘉義以北探6度以下

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