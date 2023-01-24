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副總統賴清德年初三赴桃竹苗參香、發福袋　另推薦12部優質台劇「口袋名單」

➤賴副總統在桃園說，五福宮是拜武財神，初三來拜武財神最好，希望神明保佑台灣國泰民安、風調雨順、疫情早日結束、經濟大發展，大家都平安賺大錢。➤初三習俗上許多人都會睡到飽、在家追劇放鬆，賴清德趁此機會，與大家分享他的口袋片單，一起欣賞優質的台灣影視作品！

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/24 17:41
副總統賴清德（前右3）24日至桃園市五福宮發放福袋，有民眾坐輪椅到場排隊領取。中央社

副總統賴清德（前右3）24日至桃園市五福宮發放福袋，有民眾坐輪椅到場排隊領取。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德今天(24日) 至桃園市五福宮發放福袋，受到民眾熱烈歡迎、要他選總統。賴副總統致詞時表示，雖然全世界都認為今年景氣差，但相信一起打拚加上兔年的好運，可以突破難關。

副總統賴清德年初三赴桃竹苗參香、發福袋　另推薦12部優質台劇「口袋名單」

副總統賴清德（前左2）24日至桃園市五福宮參香並發放福袋。中央社

副總統賴清德年初三赴桃竹苗參香、發福袋　另推薦12部優質台劇「口袋名單」

副總統賴清德（前中）24日到新竹縣竹北市楊柳堂參香時致詞表示，除了向神明拜年，也祈求台灣國泰民安、風調雨順，疫情能早日結束，讓國人過正常生活。中央社

賴副總統今天前往桃園市、新竹縣市、苗栗縣多處宮廟參香、發放福袋；上午首站是桃園南崁五福宮，雖然氣溫不到攝氏10度又下著雨，仍有大批民眾排隊要領福袋，發放過程中不乏有人要賴副總統加油、2024選總統。

賴副總統致詞時表示，兔年是很好的年，兔子在每個國家都是吉祥的動物，相比去年虎年較差，疫情3年在去年最嚴重，今年進入兔年會比去年更好。

賴副總統說，很多國外研究機構都認為，今年的景氣會不好，但兔子有一個特色，就是有智慧和機智、行事謹慎，大家一起打拚加上兔年的好運，一定可以突破各種難關。

賴副總統也說，五福宮是拜武財神，初三來拜武財神最好，希望神明保佑台灣國泰民安、風調雨順、疫情早日結束、經濟大發展，大家都平安賺大錢。

賴清德今天的臉書PO文則說: 今天是初三，也是傳統的「赤狗日」，有著少出門的習俗。許多人都會睡到飽、在家追劇放鬆，他趁這個機會，與大家分享他的口袋片單，一起欣賞優質的台灣影視作品

電影

✦《流麻溝十五號》

✦《你在我心上》

✦《聽見歌再唱》

✦《哈勇家》

✦《咒》

✦《一家子兒咕咕叫》

✦《神人之家》

台劇

✦《你的婚姻不是你的婚姻》

✦《正義的算法》

✦《村裡來了個暴走女外科》

✦《四樓的天堂》

✦《嘉慶君遊台灣》

賴清德說，這 12 部作品，從主題、類型到拍攝手法都各有特色，每部他都十分喜愛，也強力推薦給大家。

今晚，不妨就從清單中挑一齣作品，與家人一起團聚共賞，創造有歡笑、有感動的回憶，也用行動支持國片與台劇！

副總統賴清德年初三赴桃竹苗參香、發福袋　另推薦12部優質台劇「口袋名單」

副總統賴清德年初三赴桃竹苗參香、發福袋　另推薦12部優質台劇「口袋名單」
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更新時間 : 2023-01-24 21:20 GMT+08:00

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