Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

衛報：歐洲有望2030年終結對中國電動車電池依賴

拜登所提出的、內含3690億美元的綠色技術補貼的《降低通膨法》（Inflation Reduction Act）吸引不少綠色投資前往美國，將是歐洲達成擺脫鋰電池依賴的挑戰。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/24 16:54
電動車電池供應鏈韌性及自主性成重要議題。（圖／美聯社）

電動車電池供應鏈韌性及自主性成重要議題。（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）專家預測，歐洲有望在2030年終結對中國在電動車電池上的依賴，但前提是必須跟上美國拜登政府所提3690億美元的鉅額綠色技術補貼的熱潮。

衛報報導，根據非營利組織「交通與環境」（Transport & Environment）今日發布的一份報告指出，歐盟有望在2027年前生產出足夠的鋰電池單體，將中國自供應鏈中剃除。研究進一步預測，歐洲對中國的電池金屬精煉與加工的依賴也可能大幅下降，到2030年歐洲5成以上的精煉鋰需求可由歐洲的項目供給。

目前歐洲沒有鋰的精煉廠，世界上約9成以上的鋰加工在東亞進行。但德國與法國正在進行的精煉項目有望促進歐洲前景，歐盟計畫對關鍵原料進行立法，以確保符合環境高標。

英國國會議員對英國的電動車供應鏈過度依賴中國感到擔憂，這是中國與西方國家政治緊張下的關鍵弱點。英國已從2030年起禁止銷售新的汽油及柴油車，而歐盟承諾至2035年起逐步淘汰內燃機。

然而，拜登所提出的、內含3690億美元的綠色技術補貼的《降低通膨法》（Inflation Reduction Act），吸引不少綠色投資前往美國，加上政策制定者對可再生能源公司徵收暴利稅時，對英國及歐盟施壓要求回應。

T&E的報告顯示，到2027年，歐洲對電池關鍵材料陰極（cathode）的需求，有約3分之2可在歐洲大陸生產，包含比利時商Umicore公司在波蘭的興建的鋰電池陰極零件工廠，以及瑞典電池製造商Northvolt的項目都能供給。

然而，報告撰寫者也提出警告，這些製造商也能將在歐洲的項目轉移到美國，因為美國《降低通膨法》為達成電池供應鏈本土化所提供的稅務優惠以及獎勵補貼，具有相當誘惑力。

T&E的車輛與電動車資深主管波利斯卡諾瓦（Julia Poliscanova ）表示，「《降低通膨法》改變了遊戲規則，歐盟需要拿出更多金錢，否則就有可能將計畫中的電池工廠與工作崗位拱手讓給美國」。

T&E呼籲在歐洲設立專門基金，透過聯合發債籌集資金，以幫助對電動車、電池及可再生能源的投資。
歐洲
歐盟
電動車電池
鋰電池
鋰電池供應鏈
中國

相關新聞

調度釀禍？遊客違規？中國三門峽大壩水位突漲 2死7失蹤　
調度釀禍？遊客違規？中國三門峽大壩水位突漲 2死7失蹤　
2023/01/23 20:32
專家稱中國8成已染疫 外界對死亡數字存疑
專家稱中國8成已染疫 外界對死亡數字存疑
2023/01/23 09:37
投資中國紫光違反規定 投審會開罰鴻海新台幣1千萬元
投資中國紫光違反規定 投審會開罰鴻海新台幣1千萬元
2023/01/20 16:40
台灣退將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案 更裁收押防串證、不得看報看電視
台灣退將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案 更裁收押防串證、不得看報看電視
2023/01/19 17:05
健保署人員疑盜賣個資至中國？ 內部調查：無攜出紀錄、外洩疑慮
健保署人員疑盜賣個資至中國？ 內部調查：無攜出紀錄、外洩疑慮
2023/01/19 15:20

更新時間 : 2023-01-24 21:20 GMT+08:00

最受歡迎

日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀新年
日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀新年
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
初一台灣國道火燒車！酒駕釀6車連環車禍　統聯客運追撞小客車2死9傷
初一台灣國道火燒車！酒駕釀6車連環車禍　統聯客運追撞小客車2死9傷
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
春節遊台灣 搭台鐵「環島之星」來趟迪士尼之旅
春節遊台灣 搭台鐵「環島之星」來趟迪士尼之旅
持續更新！精選台灣春節10大必逛展覽　達文西沉浸光影展、風靡IG網看到哭Gaki Hip重磅回歸
持續更新！精選台灣春節10大必逛展覽　達文西沉浸光影展、風靡IG網看到哭Gaki Hip重磅回歸
美國加州除夕夜槍擊案釀11死 包括2名台僑 亞裔族群餘悸猶存
美國加州除夕夜槍擊案釀11死 包括2名台僑 亞裔族群餘悸猶存
紐時評台灣駐美代表蕭美琴：無大使銜 卻是華府最有影響力外國大使之一
紐時評台灣駐美代表蕭美琴：無大使銜 卻是華府最有影響力外國大使之一
賴清德過年行程曝光　初一到初七全台灣廟宇走透透　參香、發限量福袋
賴清德過年行程曝光　初一到初七全台灣廟宇走透透　參香、發限量福袋