衛報：歐洲有望2030年終結對中國電動車電池依賴

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）專家預測，歐洲有望在2030年終結對中國在電動車電池上的依賴，但前提是必須跟上美國拜登政府所提3690億美元的鉅額綠色技術補貼的熱潮。

衛報報導，根據非營利組織「交通與環境」（Transport & Environment）今日發布的一份報告指出，歐盟有望在2027年前生產出足夠的鋰電池單體，將中國自供應鏈中剃除。研究進一步預測，歐洲對中國的電池金屬精煉與加工的依賴也可能大幅下降，到2030年歐洲5成以上的精煉鋰需求可由歐洲的項目供給。

目前歐洲沒有鋰的精煉廠，世界上約9成以上的鋰加工在東亞進行。但德國與法國正在進行的精煉項目有望促進歐洲前景，歐盟計畫對關鍵原料進行立法，以確保符合環境高標。

英國國會議員對英國的電動車供應鏈過度依賴中國感到擔憂，這是中國與西方國家政治緊張下的關鍵弱點。英國已從2030年起禁止銷售新的汽油及柴油車，而歐盟承諾至2035年起逐步淘汰內燃機。

然而，拜登所提出的、內含3690億美元的綠色技術補貼的《降低通膨法》（Inflation Reduction Act），吸引不少綠色投資前往美國，加上政策制定者對可再生能源公司徵收暴利稅時，對英國及歐盟施壓要求回應。

T&E的報告顯示，到2027年，歐洲對電池關鍵材料陰極（cathode）的需求，有約3分之2可在歐洲大陸生產，包含比利時商Umicore公司在波蘭的興建的鋰電池陰極零件工廠，以及瑞典電池製造商Northvolt的項目都能供給。

然而，報告撰寫者也提出警告，這些製造商也能將在歐洲的項目轉移到美國，因為美國《降低通膨法》為達成電池供應鏈本土化所提供的稅務優惠以及獎勵補貼，具有相當誘惑力。

T&E的車輛與電動車資深主管波利斯卡諾瓦（Julia Poliscanova ）表示，「《降低通膨法》改變了遊戲規則，歐盟需要拿出更多金錢，否則就有可能將計畫中的電池工廠與工作崗位拱手讓給美國」。

T&E呼籲在歐洲設立專門基金，透過聯合發債籌集資金，以幫助對電動車、電池及可再生能源的投資。