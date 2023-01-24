中國網紅旅遊加購「警察護送」服務引眾怒　泰國擴大調查

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國網紅到泰國旅遊購買警察接機和專車護送到旅館的服務，並把過程拍下來放上網，結果在泰國引起眾怒。泰國警方調查後起訴影片中2名交通警察，並將進行更大範圍的調查。

泰國2019年將近4000萬人次的外國觀光客中，有1/4是中國遊客，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創泰國觀光業，中國今年1月8日放寬隔離限制後，泰國觀光業者無不引頸期盼中國遊客到來。

在社群媒體擁有百萬粉絲的中國網紅「臭蛋」1月20日到泰國芭達雅（Pattaya）旅遊，事前在訂購機場接駁服務時，商家詢問她要不要加錢就有警察護送的服務，臭蛋選擇一輛警車和一輛摩托車，把整個警察接機過程拍成影片，並放上社群媒體。影片中揭露她加購警車護送的價格以及她塞小費給警察的畫面。

有泰國網友將影片配上泰文字幕後放在社群媒體上，引起軒然大波，網友狂酸「難道泰國是中國的嗎？」也有人批評警察的行為破壞國家形象。

根據網路上的影片，這位中國網紅花了1萬3000泰銖(約台幣1萬2千元) 加購警察搭配警車和摩托車服務，從接機開始就享受貴賓禮遇，行李也有人幫忙提， 搭上警車之後前面有摩托車開道，原本3小時的路程一小時就到達目的地，完全不塞車。

中央社引述泰國皇家警察發言人阿查勇（Atchayon Kraithong）昨(23日) 表示，根據警方內部調查，影片中的3名警察，2名是交通警察，1名是觀光警察；影片中的車子和摩托車都是私人用車，但車上貼了警察的徽章和安裝警笛，因此2名交通警察以違反陸路交通法起訴；此外有另一名資深警察涉案，這人可能是負責和旅行業者接洽的人。

阿查勇表示，警方會調查這3人是否如「臭蛋」影片中所說真的有收到錢，也會調查這樣的服務是否行之有年，以及是否還有更多人涉案。

中央社另引述曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天要泰國皇家警察盡速對涉案警察採取行動。他指出，把公家資源用在個人用途是非法的，這樣的行為傷害泰國執法人員和觀光產業的形象。