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台灣民眾黨主席柯文哲：訪美規劃中「非碰壁」 不擔心「親美友中」路線

鴻海集團創辦人郭台銘22日受訪，稱誰當領導人「讓神明來做決定」，引發各界討論。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/24 16:51
春節連假大年初三，台灣民眾黨主席柯文哲（後排左3）24日上午赴新北市蘆洲保和宮發放發財金，民眾上前與他合影留念。中央社

春節連假大年初三，台灣民眾黨主席柯文哲（後排左3）24日上午赴新北市蘆洲保和宮發放發財金，民眾上前與他合影留念。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民眾黨主席柯文哲今天(24日) 表示，訪美行程目前規劃中，屆時將向外界說明，但無媒體報導的「訪美碰壁」一事；美國最實際的態度就是「該合作就合作，該競爭就競爭」，他不擔心自身的「親美友中」路線。

今天是大年初三，柯文哲上午赴新北市蘆洲保和宮參拜，並發放發財金，前台北市副市長黃珊珊、民眾黨立委邱臣遠等人陪同。

由於柯文哲規劃訪美，是否擔心美方對於「親美友中」的路線抱持懷疑態度。對此，柯文哲會後接受媒體訪問時表示不擔心；他指出，美國最厲害的地方就是不完全與中國對抗，而是該合作就合作、該競爭就競爭，這是美國政府最實際的態度，並不會每一件事都要對抗。

至於訪美確切時間點及拜訪對象，中央社引述柯文哲說，美國人做什麼事情都要有行程表，且起碼要兩個月以上時間籌備，目前他也在規劃中，屆時將向外界說明，但無媒體報導的「訪美碰壁」一事。

鴻海集團創辦人郭台銘22日受訪，稱誰當領導人「讓神明來做決定」，引發各界討論。對於郭台銘的說法，柯文哲23日受訪說，這是被記者問得很煩的一個推辭，「他不想回答你的話就這樣講」。

柯文哲23日赴關渡宮發放發財金，台北市前副市長黃珊珊、台灣民眾黨立委邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩等人陪同出席。

柯文哲致詞表示，來拜拜最重要的是要祈求風調雨順、國泰民安，也要祝福大家身體健康、闔家平安，平安就是福。

媒體聯訪時，柯文哲被問到台北市長蔣萬安剛剛也到關渡宮發放發財金，場面很盛大，2人誰人氣比較旺。柯文哲表示，關渡宮的信徒很多，誰來都一樣，人很多。

各界關注郭台銘是否參選2024年總統，郭台銘22日表示，老百姓期待領導人可以保持台灣和平，帶台灣走向經濟繁榮、杜絕貪污，參拜時也詢問神明，「讓神明來做決定」。

柯文哲被媒體問到，是否支持郭台銘出來選（總統）。柯文哲表示，想選就選，沒有什麼不好。至於自己是否已準備好，柯文哲指出，永遠沒有準備好的一天，就像大家參加聯考，也不可能說完全準備好，時間到了就去考。

對於郭台銘說誰能讓台灣和平、經濟繁榮，就是最好的人選，而柯文哲是否為這個人選。柯文哲表示，這是要努力達到的目標，而且郭台銘講得對，誰來當對台灣比較好，這樣來想，問題就解決了。

媒體追問柯文哲，有沒有考慮跟黃珊珊搭配。柯文哲回應，合作都一定有合作，只是什麼樣的合作。

台灣民眾黨主席柯文哲：訪美規劃中「非碰壁」 不擔心「親美友中」路線
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更新時間 : 2023-01-24 21:19 GMT+08:00

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