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1/24台灣新增14,673例本土、24例死亡、46例中重症

本日新增186例境外移入

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/01/24 14:18
台灣2023年1月24日新增中重症46例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

台灣2023年1月24日新增中重症46例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

(台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增14,859例COVID-19確定病例，分別為14,673例本土個案及186例境外移入；另確診個案中新增24例死亡、46例中重症。

指揮中心表示，今日新增之14,673例本土病例，為6,561例男性、8,108例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

以個案分布觀之，新北市(2,746例)，高雄市(1,861例)，臺中市(1,722例)，臺北市(1,507例)，桃園市(1,395例)，臺南市(1,215例)，彰化縣(775例)，新竹縣(456例)，苗栗縣(409例)，新竹市(342例)，屏東縣(336例)，雲林縣(293例)，宜蘭縣(278例)，基隆市(265例)，南投縣(249例)，嘉義縣(218例)，花蓮縣(195例)，嘉義市(152例)，臺東縣(108例)，金門縣(94例)，澎湖縣(55例)，連江縣(2例)。

指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為17例男性、7例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月24日至今(2023)年1月19日，死亡日期介於去年5月24日至今年1月21日。

指揮中心說明，今日新增186例境外移入個案中，為91例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。入境日期介於去年12月24至今年1月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,452,647例新型冠狀病毒肺炎確診9,368,483例，2020年起累計16,146例COVID-19死亡病例。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

1/24台灣新增14,673例本土、24例死亡、46例中重症

1/24台灣新增14,673例本土、24例死亡、46例中重症
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