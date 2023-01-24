美國加州3天內第2起槍擊案 華裔男釀7死１重傷後投案

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國子加州23日再傳槍聲，67歲華裔男子Zhao Chunli於舊金山的半月灣2間農場開槍，導致至少7人死亡，1位重傷者情況危急，嫌犯在案發後兩小時向警方自首遭逮。

綜合BBC、NPR報導，美國洛杉磯縣加州蒙特利公園除夕（21）日才傳越南裔男子開槍釀11死9傷的慘劇，事隔兩日在半月灣（Half Moon Bay），67華裔男性居民Zhao Chunli，先是在蘑菇農場開槍襲擊了5人後，又前往附近另處農場射傷了3人。

當地警方於下午2時22分抵達蘑菇農場，發現4名死者及1位重傷者，隨後在另一處地點發現其他3位死者。

槍擊案所在地聖馬特奧縣（San Mateo County ）的警長寇普斯（Christina Corpus）於記者會上表示，嫌犯於下午4時40分左右自行開車前往當地警察局被捕。寇普斯指出，嫌犯身上攜有一把可能用來犯案的半自動手槍，目前正與警方「合作」接受調查，犯案動機目前仍在調查中。每日郵報報導，嫌犯疑似因與同事起衝突憤而開槍。

另有報導指稱，嫌犯在警局前停車場一度與警方對峙，而後遭警方壓制逮捕。

寇普斯指出，第8位受害者正在醫院治療，情況危急。她還提及，目擊者包括在農場居住的兒童。

加州州長加文（Gavin Newsom）表示，事發當他於醫院慰問蒙特利公園槍擊案傷者時，突然被帶去聽取半月灣槍擊案簡報，悲劇接踵而來。

半月灣的議會成員鲁道克（Debbie Ruddock）向NBC表示，受害者為華裔農民；聖馬特奧縣主管派恩（Dave Pine）向美聯社表示，這起槍擊案是由一名「心生不滿的工人」所為。他在聲明中表示，對半月灣的悲劇感到震驚，槍枝暴力接踵而來，甚至還沒有為蒙特利公園罹難者哀，他呼籲槍枝暴力必須停止。

白宮新聞秘書卡琳（Karine Jean-Pierre）則表示，總統拜登（Joe Biden）已聽取相關簡報，並已要求聯邦執法官員向當地執法部門提供必要協助。