更新【台灣低溫特報】桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪

更新時間: 2023-01-24 14:51

首次發稿: 2023-01-24 14:05

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）下雪了! 根據桃園拉拉山民宿-嶺鎮渡假山莊，今天(24日) 大年初三下午一點的最新PO文，當地喜迎今年的初雪(如下) !隨後拉拉山恩愛農場官方臉書，也PO出下雪的畫面，遊客們都相當興奮 (影片如下) 。

針對有民眾說拉拉山今天(24日) 降雪，桃園市觀旅局解釋，拉拉山遊客中心下冰霰和下雪的情形交錯；氣象局說明，目前拉拉山氣溫約攝氏0.3度，入夜前都有降雪機會，但明天水氣減少，想再飄雪就不太容易。

(拉拉山恩愛農場影片截圖)

有民眾今天在臉書分享拉拉山降雪的影片及照片。桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟表示，目前拉拉山上隨著氣溫變化，下冰霰和下雪的情形交錯、一陣一陣，冰霰的量較多，但空中的冰晶、雪狀物都是肉眼可見；目前山上交通狀況穩定，民眾要注意保暖，如有結冰降雪管制情形，桃園市政府也將於相關網路上公告並協助CMS推播訊息。

桃園市政府觀光旅遊局表示，目前包括遊客中心、巨木區都有出現冰霰，若山上持續下冰霰或降雪，造成行車或路況危險，公路局、養工處將會封路，管制有雪鏈的車輛才能上山。

中央社另引述氣象局預報員葉致均說，由於氣象局在拉拉山是自動測站，因此未有現場人員回報；目前拉拉山低溫約攝氏0.3度，晚間可能會再降低，今天一直到入夜前都有降雪機會；但明天由於水氣減少，因此想要再降雪就比較不容易。

葉致均進一步說明，由於這波水氣主要在中低層，3000公尺以上的高山水氣比較不夠，因此如玉山等高山即使溫度達標，想見到飄雪的機會也較低。

氣象局解釋，雪為固態降水種類之一，基本形態為六角板狀、六角樹枝狀、六角柱狀、針狀等；霰亦為固態降水種類之一，形狀為球粒狀或近圓錐狀，直徑約2至5公釐，不如雪有結晶構造，故質地較雪來得鬆散而易裂解。

氣象局今天(1/24) 稍早發布低溫及大雨特報，基隆北海岸、宜蘭易有局部大雨發生，北台灣白天降溫至攝氏11度，晚間嘉義以北、宜蘭為7、8度；此外，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度。

氣象局在低溫特報指出，今天至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫；台中以北及宜蘭有持續10度或6度以下氣溫發生。

1月24日至25日低溫分布圖 (氣象局)

(圖/氣象局)

根據氣象局網站，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度，其次為桃園市楊梅區8.7度、新竹縣湖口鄉8.8度。

氣象局說明，今天寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，白天北台灣溫度降至11至13度，台中至台南14、15度，高屏及花東17、18度，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東低溫11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再降溫。

氣象局並發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生。

中央社引述氣象局指出，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，25日大台北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區亦有零星局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生；中部以北、東北部及東部高山有局部降雪機會，山區道路請慎防結冰或路面濕滑現象。