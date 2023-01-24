Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

更新【台灣低溫特報】桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪

➤桃園市觀旅局24日解釋，拉拉山遊客中心下冰霰和下雪的情形交錯。➤氣象局今天(1/24) 大年初三稍早發布低溫及大雨特報，基隆北海岸、宜蘭易有局部大雨發生，北台灣白天降溫至攝氏11度，晚間嘉義以北、宜蘭為7、8度；此外，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度。➤氣象局在低溫特報指出，今天(24日) 至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫；台中以北及宜蘭有持續10度或6度以下氣溫發生。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/24 14:51
圖/拉拉山民宿-嶺鎮渡假山莊

圖/拉拉山民宿-嶺鎮渡假山莊

更新時間: 2023-01-24 14:51

首次發稿: 2023-01-24 14:05

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）下雪了! 根據桃園拉拉山民宿-嶺鎮渡假山莊，今天(24日) 大年初三下午一點的最新PO文，當地喜迎今年的初雪(如下) !隨後拉拉山恩愛農場官方臉書，也PO出下雪的畫面，遊客們都相當興奮 (影片如下) 。

針對有民眾說拉拉山今天(24日) 降雪，桃園市觀旅局解釋，拉拉山遊客中心下冰霰和下雪的情形交錯；氣象局說明，目前拉拉山氣溫約攝氏0.3度，入夜前都有降雪機會，但明天水氣減少，想再飄雪就不太容易。

更新【台灣低溫特報】桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪

(拉拉山恩愛農場影片截圖)

有民眾今天在臉書分享拉拉山降雪的影片及照片。桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟表示，目前拉拉山上隨著氣溫變化，下冰霰和下雪的情形交錯、一陣一陣，冰霰的量較多，但空中的冰晶、雪狀物都是肉眼可見；目前山上交通狀況穩定，民眾要注意保暖，如有結冰降雪管制情形，桃園市政府也將於相關網路上公告並協助CMS推播訊息。

桃園市政府觀光旅遊局表示，目前包括遊客中心、巨木區都有出現冰霰，若山上持續下冰霰或降雪，造成行車或路況危險，公路局、養工處將會封路，管制有雪鏈的車輛才能上山。

中央社另引述氣象局預報員葉致均說，由於氣象局在拉拉山是自動測站，因此未有現場人員回報；目前拉拉山低溫約攝氏0.3度，晚間可能會再降低，今天一直到入夜前都有降雪機會；但明天由於水氣減少，因此想要再降雪就比較不容易。

葉致均進一步說明，由於這波水氣主要在中低層，3000公尺以上的高山水氣比較不夠，因此如玉山等高山即使溫度達標，想見到飄雪的機會也較低。

氣象局解釋，雪為固態降水種類之一，基本形態為六角板狀、六角樹枝狀、六角柱狀、針狀等；霰亦為固態降水種類之一，形狀為球粒狀或近圓錐狀，直徑約2至5公釐，不如雪有結晶構造，故質地較雪來得鬆散而易裂解。

氣象局今天(1/24) 稍早發布低溫及大雨特報，基隆北海岸、宜蘭易有局部大雨發生，北台灣白天降溫至攝氏11度，晚間嘉義以北、宜蘭為7、8度；此外，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度。

氣象局在低溫特報指出，今天至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫；台中以北及宜蘭有持續10度或6度以下氣溫發生。

更新【台灣低溫特報】桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪

1月24日至25日低溫分布圖 (氣象局)

更新【台灣低溫特報】桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪

(圖/氣象局)

根據氣象局網站，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度，其次為桃園市楊梅區8.7度、新竹縣湖口鄉8.8度。

氣象局說明，今天寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，白天北台灣溫度降至11至13度，台中至台南14、15度，高屏及花東17、18度，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東低溫11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再降溫。

氣象局並發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生。

中央社引述氣象局指出，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，25日大台北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區亦有零星局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生；中部以北、東北部及東部高山有局部降雪機會，山區道路請慎防結冰或路面濕滑現象。

桃園拉拉山下雪了! 遊客與民宿業者喜迎今年初雪
桃園
拉拉山
下雪
初雪
氣象局
低溫
特報

相關新聞

桃機安檢排超久 入境旅客數則創解封後新高！旅客：被人潮嚇到
桃機安檢排超久 入境旅客數則創解封後新高！旅客：被人潮嚇到
2023/01/14 17:18
【安全顧慮】 新加坡酷航旅客行動電源閃燃釀火災　台灣桃機塔台不允許班機起飛
【安全顧慮】 新加坡酷航旅客行動電源閃燃釀火災　台灣桃機塔台不允許班機起飛
2023/01/11 11:05
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
2023/01/08 23:25
【更新】「以為是爆炸」台灣桃園楊梅規模3.2地震　氣象局：震央在湖口斷層邊緣
【更新】「以為是爆炸」台灣桃園楊梅規模3.2地震　氣象局：震央在湖口斷層邊緣
2023/01/05 13:54
【更新】台灣桃園「黑人家族」幫派大哥: 郭信一遭射6槍身亡　檢警鎖定不只一人涉案
【更新】台灣桃園「黑人家族」幫派大哥: 郭信一遭射6槍身亡　檢警鎖定不只一人涉案
2023/01/03 17:23

更新時間 : 2023-01-24 16:14 GMT+08:00

最受歡迎

日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀新年
日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀新年
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
初一台灣國道火燒車！酒駕釀6車連環車禍　統聯客運追撞小客車2死9傷
初一台灣國道火燒車！酒駕釀6車連環車禍　統聯客運追撞小客車2死9傷
春節遊台灣 搭台鐵「環島之星」來趟迪士尼之旅
春節遊台灣 搭台鐵「環島之星」來趟迪士尼之旅
美國加州除夕夜槍擊案釀11死 包括2名台僑 亞裔族群餘悸猶存
美國加州除夕夜槍擊案釀11死 包括2名台僑 亞裔族群餘悸猶存
紐時評台灣駐美代表蕭美琴：無大使銜 卻是華府最有影響力外國大使之一
紐時評台灣駐美代表蕭美琴：無大使銜 卻是華府最有影響力外國大使之一
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
持續更新！精選台灣春節10大必逛展覽　達文西沉浸光影展、風靡IG網看到哭Gaki Hip重磅回歸
持續更新！精選台灣春節10大必逛展覽　達文西沉浸光影展、風靡IG網看到哭Gaki Hip重磅回歸
賴清德過年行程曝光　初一到初七全台灣廟宇走透透　參香、發限量福袋
賴清德過年行程曝光　初一到初七全台灣廟宇走透透　參香、發限量福袋