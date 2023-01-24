坦克援烏牽扯德國美國軍備利益 　德商：可提供139輛豹式坦克

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）德國面臨來自烏克蘭及部分北約盟國壓力，要求允許提供德製的豹式主戰坦克，助烏國抵禦俄羅斯的入侵。德國軍備製造商萊茵金屬對外透露，可提供139輛豹式坦克援烏。

路透社23日報導，德國軍備公司萊茵金屬（Rheinmetall）發言人向德媒RND透露，如有需要，該公司可向烏克蘭提供139輛豹式坦克。

發言人指出，萊茵金屬公司可以在４至５月前交付29輛豹2A4型坦克，並在2023年底或2024年初進一步交付22輛同型坦克。此外，該公司也可提供88輛舊型的豹1坦克，但並未提供可交付時間等細節。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）多次呼籲盟友提供豹2主戰坦克（Leopard 2）助其抵禦外敵，儘管波蘭等國有意支援，但據規定須取得製造方德國的同意。近日德國、美國為此僵持不下，都要對方先行提供主戰坦克。「新蘇黎世日報」日前指出，此事攸關德國軍備政策利益，茲事體大。

坦克軍售案包含士兵訓練、後續維護與備件供應等，時間橫跨數十年、利益龐大。如今德國恐因歐洲各國移交豹2坦克給烏克蘭，改接收美製戰車，而失去坦克升級與後續市場，打擊該國坦克工業，也會導致對歐洲安全政策影響力下降。

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）22日鬆口提供烏克蘭雷克勒主戰坦克（ Leclerc）後，美、德僵局出現變化。

同日，德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示將於一個月內訪烏，很快會就是否交付坦克做出決定；外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）被法媒LCI電視台問及也表態，若波蘭決定向烏軍提供豹式坦克，德方不會阻撓。