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美國眾議院議長麥卡錫傳春季訪問台灣　美媒：為美中外交攤牌埋伏筆

麥卡錫抗中友台立場鮮明，若此番訪台之行若真，將成為繼1997年的金瑞契、2022年的裴洛西之後，第3位訪台的美國國會議長。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/24 10:03
麥卡錫有望成為自1997年以來第三位訪問台灣的美國聯邦眾議院議長。(圖／美聯社）

麥卡錫有望成為自1997年以來第三位訪問台灣的美國聯邦眾議院議長。(圖／美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美媒報導，甫當選聯邦眾議院議長的共和黨籍麥卡錫今年春季將訪問台灣，此行將為美中又一次外交攤牌埋下伏筆。目前麥卡錫辦公室與五角大廈拒絕對該報導做出回應。

美國政治網站Punchbowl News引述與會官員指出，麥卡錫（Kevin McCarthy）將在春季出訪台灣，五角大廈正為此行做準備，至於具體時間並未有更多細節釋出。

擁有16年聯邦眾議員資歷的麥卡錫，今年１月與黨內極右派歷經４天角力協商、15輪投票後，於美東時間7日正式獲選議長。麥卡錫抗中友台立場鮮明，2020年5月他籌組「中國工作小組」（China Task Force）對抗中國威脅；擔任共和黨領袖期間，多次聲援台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售不遺餘力；去（2022）年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，他公開支持，並表態若當選議長將率團訪台；上任議長後亦兌現選舉支票，在民主黨的支持下成立美中戰略競爭特別委員會。

麥卡錫訪台之行若真，將成為繼1997年的金瑞契（Newt Gingrich）、2022年的裴洛西之後，第3位訪台的美國國會議長。報導指出，麥卡錫訪台將為美中又一次外交攤牌埋下伏筆。事實上，雙邊的鷹派人士皆致力於推動拜登政府在台灣問題上採取更強硬的立場，美國官員認為台灣正面臨中國入侵日益嚴峻的威脅。

對五角大廈而言，規劃麥卡錫訪台之行將是一項艱鉅的任務，需考慮安全後勤及北京的可能反應。裴洛西訪台時，中國進行大規模圍台軍演，中國官方亦強烈抨擊美國此行違反「一中政策」。

麥卡錫辦公室與五角大廈拒絕對該報導做出回應。
麥卡錫訪台
抗中友台
五角大廈
台美友好

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