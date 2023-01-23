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調度釀禍？遊客違規？中國三門峽大壩水位突漲 2死7失蹤　

當局截至今晨7時已救出10名溺水者，其中2人不幸身亡，還有7人不知所蹤。三門峽水利樞紐管理局人員否認放水釀禍，表示事發當時正執行上級調度部門的指令，「是機組正常的調度運行。」

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/23 20:32
三門峽大壩下游22日下午水位突漲，遊客錄下多人困在湍急河水中的驚險瞬間。（圖／翻攝自微博）

三門峽大壩下游22日下午水位突漲，遊客錄下多人困在湍急河水中的驚險瞬間。（圖／翻攝自微博）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）新年走春飛來橫禍！中國河南省三門峽大壩，22日驚傳下游水位突漲，導致於河畔遊玩的民眾躲避不及被沖走，截至今（23）日上午已知2人死亡、7人失蹤，外界關注是否為大壩突然放水釀禍，也有人質疑遊客不理會告示牌導致意外發生。

綜合中媒報導，22日初一天氣晴朗，許多民眾前往的熱門網紅景點三門峽大壩走春，儘管當地有告示牌警告遊客「水深危險禁止下河道」，並設有鐵絲網柵欄，仍有部分遊客翻越柵欄，前往河灘拍照打卡，更有人大膽在河道中央的淺石灘上取景、戲水。

下午4點後，三門峽大壩下游水位突然暴漲，遊客措手不及，被湍急的黃河之水吞沒，有人幸運游上岸，有人試圖在岸上伸手救援未果，更多人就此消失在奔騰的滾滾河水之中。有的落水者自河南省內被沖到山西省境內，該省平陸縣應急管理局證實，已於當日下午派員前往救援。

搜救隊沿著事發地點至下游七、八公里處搜索落水者蹤跡，當地白天氣溫約零度，夜間氣溫更低至零下8度。

三門峽市應急管理局今日中午公布，截至今晨7時已救出10名溺水者，其中6人無甚大礙業已返家，2人送醫院治療無生命危險，2人經搶救仍不幸死亡；另有7人不知去向。目前正進行相關調查，事發地點也已被當局封鎖。

意外還是人禍？

外界質疑大壩下方水位突漲，恐為突然放水釀禍，且相關單位是否有疏於提前疏散遊客之責。

然三門峽水利樞紐管理局人員否認該項說法，表示事發當時大壩並未放水，他們在執行上級調度部門的指令，「是機組正常的調度運行。」目前待官方進行說明與調查結果。
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