台灣旅客no show 日本溫泉旅館深感痛心 湯布院樁：已獲允諾賠償

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）一名李姓台籍旅客傳出棄單日本溫泉旅館，導致業主對台灣發出「心痛失望」的不平之鳴。事件爆發後，今（23）日出現轉圜，旅客已向旅館致歉，願賠償所有損失。

綜合媒體報導，溫泉旅館湯布院樁（Yufuin Tsubaki）員工八代淑子透過台東友人發文，李姓旅客12月8日訂了兩晚獨棟客房，預計1月20日抵達。飯店方面按其要求，訂了高級和牛與池魚，不料遭到放鴿子，苦等無人，撥打訂單手機並發出郵件，也都未獲回應。

八代淑子提到，高檔食材最後全丟棄，訂單損失達24萬日圓（新台幣56,055元），比員工月薪還多。員工原本對台灣人印象很好，發生了此事件，感到相當不解，生氣、失望、覺得可恥。

隨著事件發酵，自由時報指出，當事人回應，他用日文Jalan網站預約，雖取得預約號碼，卻無確認信，以為沒訂成功，便改訂另一家旅社。當事人稱，在日本使用網路卡手機，無法接收與撥打電話，22日返台接到媒體詢問後，就立即與旅館聯繫。

八代淑子今（23）日向中央社透露，李姓男子之妻昨日已致電旅館道歉，李男今日再來電，展現誠意，願於年假後全額賠償。不過，她表示，旅館從未遇過這類情況，Jalan的規定也只是秀出預約號碼，就表示訂房成功，並無「沒訂成功」的問題。

她感謝台灣媒體的仗義執言，希望旅客能依諾匯款，也強調不會因此就對台灣旅客抱有成見。