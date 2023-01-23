日本出生率新低、育兒成本世界高 岸田定位育兒最重要政策

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）日本首相岸田文雄今（22）日表示，低生育率使日本身處維持社會機能的邊緣，解決問題「刻不容緩」，將6月前提交一份關於未來托育預算翻倍的草案，全力阻止生育率下滑。

路透社報導，儘管日本近年大力鼓吹生育，提供各項福利與補貼，然而日本依然是世界上育兒成本最高的國家之一。

據官方統計，日本去（2022）年出生率驟降至歷史新低，全年新生兒數首度跌破80萬人，比政府預期早了8年。截至1月1日，日本總人口為1.2477億人，比一年前下降了0.43%，65歲以上人口佔29%，0到14歲僅佔11.6%。這將進一步導致該國人口數下降。且日本的年齡中位數為48.6歲，為世界第二高，僅次於摩洛哥。這意味著，日本勞動人口持續萎縮，高齡化社會為社保體系帶來沉重壓力。

日本國會新會期23日開議，岸田在眾議院全體會議上發表施政方針演說。他警告，低出生率讓日本身處能否維持社會機能的緊要關頭，解決問題「刻不容緩」。

岸田提出，在考量國家經濟與社會的可持續性及包容性時，將支持育兒定位為最重要的政策。然而日經亞洲指出，岸田提出的政策並未交代細節。岸田早先提出三大關鍵方向，即經濟支持、托育服務、工作方式改革。他將於6月前提交一份關於未來托兒預算翻倍的草案。

岸田表示，他將徹底聽取父母親、年輕人及托育服務提供者的建議。他希望以實施前所未有的政策，來阻止出生率的下滑，使每個人不分性別與年齡，都能參與育兒。