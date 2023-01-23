（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日前南韓總統尹錫悅一席「我們應有自己的核武」談話，語驚四座，若果真走上擁核之路，不僅會激化北韓、觸怒中國，也勢將引發盟友美國不滿，那麼究竟為何會萌生此念頭，難道是美國提供的核保護傘，已不甚牢靠？

CNN分析，南韓是否該持有核武，支持與反對派爭論不休。支持者稱，北韓有，所以我們也得有。畢竟金正恩今年開春才「許願」要成倍擴增核子彈藥庫，豈能坐視？反對者稱，擁核後果不堪設想，除了可能面臨制裁，也會掀起一波區域軍備競賽。

十年前，支持者聲量微弱，如今風向卻已有改變，從民調到曾經反對的知名學者，現都舉手贊成，何以致此？

老問題，新答案

「倘若朝鮮半島開戰，華府究竟會否冒著舊金山遭襲的風險，襄助南韓？」

隨著局勢的挪移，沒有人能斬釘截鐵回答這個問題。華府的延伸嚇阻戰略（Extended Deterrence Strategy），涵蓋核子保護傘，一旦南韓遭受攻擊，必當馳援。既然美國會出手，南韓何必大費周章自備核武？

事實是，這番允諾既不明確，也非百分之百穩當。美方並未表明會以何種方式援助，且若貿然出手，北韓轉向美國本土發動核武攻擊作為報復，又豈是政治人物能擔之責？

再者，美國對南韓數十年來的保護承諾，也出現了鬆動。前總統川普（Donald Trump）就曾以軍費支出過高為由，有意將駐韓美軍28,500名兵力撤回。若他再次角逐、奪下白宮大位，南韓對其協防前景恐怕又是惴惴不安。

況且，導致韓國喪失信心的，還不只川普一人。近來尹錫悅拋出美國可在南韓布建戰術核武，或讓南韓自行組建核武能力等提議，當拜登（Joe Biden）被問及雙方是否有就聯合核子軍演進行討論時，他僅回，「沒有。」如此這般的態度，實難令人安心。

中間路線？

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）19日建議，美韓或可建立一個聯合核子策畫架構，如北約（NATO）規劃核武部署的組織，藉以進行雙邊或三邊（加上日本）合作，但主導權仍握在美國手中。

美國於1991年將戰術核武移出南韓，並無跡象顯示有意送回。傳統基金會（Heritage Foundation）研究員Bruce Klingner也說道，將美國現有隱蔽性高、難以鎖定的核子武器，轉至南韓地下掩體，不正成了北韓的目標嗎？此舉反而削弱防衛能力，甚為不智。

擁核後果

若南韓執意走上研發核武一路，退出禁核擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty），將對國內核電系統帶來毀滅性衝擊，因國際將切斷對南韓的核裂變物質（fissile material）供應，並採取其他制裁行動。

此外，中國早把話說在前頭，不會容許鄰國南韓成為核武國家。現實如此，南韓或許只能持續仰賴美國提供安全承諾。卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究員Ankit Panda認為，美國既然在南韓派駐了2.85萬名兵士，就已是同一艘船上的人了。南韓有事，美國不可能不介入。

美國核子保護傘破了洞？ 南韓為何放話想握有核武



駐韓美軍（圖／美聯社）